La squadra tornerà in campo stamani per una seduta di scarico per chi ha giocato ieri. Ci saranno poi due giorni di sosta e si riprenderà il lavoro giovedì, un lavoro che vedrà le assenze di tutti quei giocatori convocati nelle varie nazionali. A breve faremo un riepilogo ad hoc. Arriva però un momento comunque importante, una settimana in più senza partite per affinare alcuni dettami tattici e far crescere la condizione di alcuni giocatori. Tempo che per il possibile, dovrà essere impiegato oltre il meglio. Anche perchè la ripresa del campionato non ci pone certo in una confort zone, andare all’Olimpico con una Roma ferma ad un punto è forse il peggio che poteva toccare. Bisogna però, su tutto, ripartire dalla buona volontà che ieri la squadra ha fatto vedere. Quando si analizza una partita come quella contro la Juventus, c’è sempre da conferire all’Empoli quella tara che è rappresentata da un avversario che, oggettivamente, è più forte e non fa la nostra stessa corsa. Questo non vuol dire che non si debbano evidenziare gli aspetti che ancora non funzionano a pieno, ma occorre quel pizzico di lucidità che (e non vale per tutti ci mancherebbe) sembra che a livello ambientale stia mancando. Rispetto alla partita di Monza, e ben prima di un risultato che probabilmente sarebbe stato negativo in ogni caso, c’era da vedere volitività ed una crescita sul piano prestazionale. E se riprendiamo la gara di Monza come esempio, non dire che una crescita c’è stata, seppur piccola, vuol dire che c’è solo la volontà di sparare addosso a mister e squadra. Si sono visti (finalmente) dei discreti raddoppi sul portatore di palla, si è vista molta più determinazione sulle importanti seconde palle, e si è visto anche un atteggiamento collettivo di squadra molto più coeso. Con anche il ritorno ad una fase difensiva ben fatta. Il primo gol della Juve nasce da un flipper e non certo da errori individuali. Forse, prima che lo dica qualcuno, si poteva evitare il corner da cui parte l’azione del gol; lì un mezzo errore di Bereszynski c’è. Anche in termini di palleggio, si è visto quel qualcosa in più rispetto all’ultima uscita. Tutto questo va messo nelle cose positive e da tutto questo c’è da ripartire nella costruzione verso il futuro. Si sono fatte scelte importanti in sede di undici iniziale, ed anche qui (compreso il nuovo modulo) c’è da dare quel tempo che possa permettere migliore amalgama e migliori sinergie. Certo, non possiamo però non evidenziare una partita che al suo termine fa registrare zero tiri in porta. Una roba che a memoria si fa anche fatica a ricordare. Sotto la gestione Zanetti peggio facemmo solo a Reggio Emilia, con un tiro in porta che però si tramutò in gol. E’ chiaro che non portando mai un tiro nello specchio della porta, facendo fatica anche con quelli non nello specchio, le partite non le puoi portare a casa. Impensabile poi farlo contro squadre come quella di ieri, dove il rischio di prenderne almeno uno c’è sempre. Tra l’altro va detto che la situazione offensiva più pericolosa dell’Empoli la porta Destro, con un tiro da fuori area a fine gara. Di contro la Juve, proprio per non cercare alibi, oltre ai due gol buoni se ne è visti annullare altri due, ha preso un legno ed ha sbagliato un rigore. Su questo urge fare i complimenti ad Etrit Berisha che ieri ha giocato davvero una dignitosa partita, facendosi trovare pronto al suo rientro in campo dopo non poco tempo. C’è da lavorare tanto anche sul modulo, soprattutto cercando la miglior valorizzazione dei giocatori a disposizione. Una delle cose che ieri si notava, era come Baldanzi in quella posizione non fosse propriamente a suo agio. Anche se una collocazione diversa rispetto alla trequarti, come detto da qualcuno, lo può far diventare più appetibile ai grandi club europei. Lo ripeteremo anche poi nei giudizi singoli, ma ieri hanno lasciato perplessità i cambi adoperati da mister Zanetti. Se niente viene da dire rispetto a come la partita sia stata preparata, invece qualche pensiero sulla gestione in corsa c’è. In particolare Grassi e Gyasi non hanno dato niente, quando si poteva investire sul dinamismo di Shpedi. Altra cosa da rimarcare quella del cercare troppe volte il cross alto dalle fasce, quando palesemente la difesa della Juve sovrastava per centimetri i nostri offensivi. Il lavoro, da quello e soltanto da quello deve arrivare il cambio di passo, necessario se davvero si vuol arrivare puntuali a quell’appuntamento con la storia cosi tanto sbandierato. Una cosa che adesso non deve essere assolutamente fatta, capendo che però questo non faccia piacere, è quella di star troppo a guardare quello zero in classifica. Come ha ricordato anche mister Zanetti, il cammino è lunghissimo e di punti in palio ce ne sono una caterva. Niente è mai stato scritto dopo tre, quattro, cinque giornate. E’ un momento di snodo; adesso il mercato è finito, si è deciso di cambiare assetto tattico, giusto quindi avere un pizzico di pazienza e vivere queste altre due gare, impossibili sulla carta, come esercizio di crescita. Se poi magari qualcosa dovesse arrivare, di certo sarà solo gradito. Se però, e lo diciamo con serenità, convinzione e forza, già adesso qualcuno pensa che sia il gettare la spugna la cosa da fare, lasciateci qualche dubbio sull’amore per una squadra che in questo momento ha invece bisogno di tutto il contrario. Facendo tutti gli scongiuri del caso, se dovesse arrivare il tempo della critica più aspra, quella non mancherà, ma il momento (ancora) deve essere quello di unione.

Azzurri in campo con il 4-3-3: in porta c’è Berisha, dentro Pezzella e Bereszynski in difesa e Maleh in mezzo al campo con Marin regista. Juve invece col 3-5-2 con Chiesa in avanti con Vlahovic. Gli azzurri iniziano la gara in maniera compatta ed aggressiva, trovando spazio sulle corsie esterne ma infrangendosi sui tre difensori centrali bianconeri. Al 10’ la Juve segna con Danilo ma la rete viene annullata per un fallo su Berisha. Il gol buono i bianconeri lo segnano al 24’: corner da sinistra, mischia in area risolta da Danilo, facilitato anche da una deviazione che mette fuori causa Berisha. L’Empoli attacca alla ricerca del pari, la Juve cerca di andarsi a prendergli spazi che si aprono. Al 31’ Pezzella salva sul destro a botta sicura di Mc Kennie con un grande intervento difensivo. Al 37’ calcio di rigore per la Juventus per fallo di Maleh su Gatti. Dal dischetto si presenta Vlahovic: Etrit è reattivo e deciso ad andare alla sua destra, bloccando in due tempi. Si resta 0-1 e così si chiude il primo tempo. Si riparte con gli stessi ventidue e con l’Empoli che prova a fare la gara. Cross di Cambiaghi, Bremer non allontana del tutto e allora Fazzini in acrobazia mette a lato. Al 60’, al termine di una azione confusa, Chiesa davanti a Berisha manda a fuori. 120 secondi dopo mister Zanetti manda dentro Grassi e Cancellieri per Fazzini e Baldanzi; mentre Allegri risponde con Pogba per Miretti. Attivi gli azzurri sulla destra, Bereszynski sfonda e mette dentro per Ciccio, che di prima intenzione non inquadra la porta. Dall’altra parte Pogba segna ma anche in questo caso la rete non è valida per fuorigioco, nella circostanza di Vlahovic. Spazio anche a Destro per Caputo e Kovalenko per Marin. A spezzare una fase di equilibrio in cui l’Empoli non riesce a sfondare e la Juve a raddoppiare, in ripartenza, al minuto 82, Chiesa se ne va in campo aperto, supera Berisha e fa 2-0. Nel recupero Milik centra la traversa di testa mentre Destro sfiora un gol pazzesco con una conclusione dai trenta metri. Kean scheggia la base del palo. Al Carlo Castellani Computer Gross Arena vince la Juve.

Alla sua prima ad Empoli, buttato subito nella mischia, è Etrit Berisha che risulta il migliore della compagine azzurra. Il portiere albanese si fa trovare pronto ed in grande forma, dimostrando lucidità e sicurezza. Non ha responsabilità dirette sui gol presi, ed in compenso va anche a parare un rigore a Vlahovic tenendo in vita l’Empoli. Sembra essere stata davvero azzeccata la scelta della società per la sostituzione di Caprile, puntando su un portiere di esperienza su quale poter contare come primo. Discreta la partita dei due centrali difensivi che risultano quasi sempre efficaci in copertura. I due gol bianconeri nascono da situazioni in cui non c’è la complicità dei due che, anzi, hanno fornito ampie garanzie riportando la complessiva fase difensiva ad un buon livello. Migliorando molto quello visto a Monza. Bravi tutti e due, con un Walukiewicz che davvero si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Terzo gradino del podio per Cambiaghi che, specialmente nel primo tempo, fa un lavoro straordinario. Forse non riesce mai a trovare quel guizzo che lo possa liberare per essere pericoloso al tiro, ma mette dentro uno spirito di sacrificio in fase di non possesso davvero encomiabile. Da evidenziare anche la positiva prova di Pezzella che crea spesso superiorità in fase offensiva, garantendo buone cose in quella difensiva. Dissentendo rispetto a quanto visto da mister Zanetti non piace la prova di Maleh (era alla prima, buttato dentro a freddo) che spesso cerca di strafare cadendo in errore, come in occasione del rigore. Non bene Marin, ed in questo caso è un passo indietro rispetto all’ultima uscita, ma dietro la lavagna devi finire Grassi che non fa che portare sicurezze agli avversari. Mister Zanetti l’ha preparata bene, caricandola come meglio non si potesse dopo la debacle di Monza. La squadra, specie nella prima frazione, da ampi segnali di vita e prova a fare quel che gli riesce, al netto di un nuovo assetto e di tante novità anche a livello di uomini. Di fronte c’è oltretutto la Juve che porta a valori distanti e che non facilita certo il compito di chi avrebbe voglia di spaccare il mondo e dimostrare di non essere morto. Da rivedere invece la gestione dei cambi, la netta sensazione è che si sia tolta benzina e non dato quello sprint in più.