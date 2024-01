Riprenderà oggi, con il solito scarico del giorno dopo, il lavoro degli azzurri. Domani si osserverà il giorno di riposo, da martedì la squadra si calerà totalmente nelle preparazione verso la sfida con il Genoa che metterà in palio altri tre punti basilari. Ovviamente, come sempre, alla ripresa del lavoro vero e proprio saranno da valutare le condizioni di tutti quei giocatori ancora assenti. Le prossime giornate potrebbero poi andare a far mutare il volto della squadra, gli ultimi giorni di mercato vedranno una sicura entrata e, forse, un paio di uscite. Ma la settimana si va ad aprire con un altro grande sorriso, per certi versi ancor più grande di quello di settimana scorsa. Il punto portato via da Torino è davvero di quelli preziosi, sia perché insperato alla vigilia (la Juve veniva da un momento di grande forza e sicurezza), sia perché figlio di una prestazione maiuscola e convincente. Come abbiamo detto già ieri, a caldo, è chiaro che la partita va presa per quella che è stata, per come si è sviluppata e per le situazioni che l’hanno caratterizzata ed indirizzata. L’Empoli ha sicuramente beneficiato di quasi ottanta minuti di superiorità numerica, e ne ha beneficiato in particolar modo perché la squadra di casa non si è saputa riorganizzare ed è andata mentalmente in difficoltà. La bravura dell’Empoli è stata quella di aver capito bene quanto in campo stesse succedendo, e si è compreso che di punto in bianco l’inerzia era cambiata e toccava a noi fare la partita. A voler essere pignoli ci sarebbe da “attaccare” la squadra di troppa timidezza e troppa riverenza nel primo tempo. E’ servito subire il gol, ad inizio ripresa, per cominciare a capire che si poteva sfondare anche palla a terra, che si poteva provare ad osare qualcosa in più. E l’atteggiamento che la squadra ha saputo mostrare anche ieri è, indubbiamente, il valore che maggiormente emerge da queste due prime settimane di lavoro di Davide Nicola. Perchè è su questo – oltre che sui risultati positivi, ma sui quali per adesso è bene ancora restare con i piedi per terra – che la squadra ha mostrato quel cambiamento radicale, veloce, che ci si aspettava e che si chiedeva. Ci sono state anche delle individualità ritrovate, come nel caso di Maleh che, dopo un ottimo avvio di stagione, era in caduta libera. L’ex Lecce è stato un motorino instancabile, giocando una partita in fase di non possesso al limite della perfezione. Poi come non citare Baldanzi. Andando oltre al gol, un tiro di pregevole fattura, è stata la personalità mostrata a far davvero stupore, andando a sbugiardare chi ormai lo vedeva ai margini e, magari, venduto. Si vede che la squadra si muove da squadra, e lo si è visto bene in quella manciata di minuti undici contro undici, soprattutto nel modo di difendere. Squadra compatta, che sa tornare dietro alla linea del pallone con grande equilibrio, andando poi a schermare ad uomo con grande lucidità. Cosa ben fatta anche nell’altra ampia parte di match. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo quasi dire che il coniglio è uscito dal cilindro. Pensare a quella salvezza può tornare pensiero di ampia credibilità. Con il senno di poi verrebbe anche da dire che a Torino, ieri, sono stati lasciati due punti. Nel finale l’Empoli ci ha provato ma, purtroppo, quel gol che sarebbe stato apoteosi non è arrivato. Va bene cosi, di certo sarebbe stato davvero ingiusto perderla questa gara, con dei numeri di fine partita che mettono nero su bianco la prestazione azzurra. Undici contro undici non la rigiocheremo, la storia è stata questa, ed in questa l’Empoli ha dato dimostrazione di grande acume tattico, di qualità e si è tolto una soddisfazione che, da quella parti, fa sempre storia. Ricordiamo che oltre la vittoria di due anni fa, a Torino con la Juve, si era pareggiato solo in una occasione. Il discorso da fare, cosi come esternato dopo il rotondo successo con il Monza, è quello di continuare a tenere la testa bassa, concentrati sul lavoro e sapendo che non siamo ancora a niente. La classifica ce lo ricorda, ma soprattutto ci deve essere intelligenza nel capire che – per due motivi diversi – nei risultati arrivati sotto la guida di Nicola c’è anche una componente avversario. Questo non toglie niente, mai si possa pensare il contrario, a quanto di ottimo la squadra sta tornando a far vedere, ma rivincere qualche game (parafrasando il tennis in una mattinata davvero importante) non è vincere la partita. Le prossime due sfide, con Genoa e Salernitana, potranno dirci molto di più, ed allora sapremo veramente se siamo tornati in linea di puntualità con il famoso appuntamento.

Azzurri in campo a Torino con il 3-4-2-1 (a tratti 3-5-2) che è il modulo prescelto per questo avvio di Nicola sulla nostra panchina. Solo due cambi rispetto alla vittoriosa sfida col Monza nell’undici iniziale, Cacace per Bereszynski con spostamento a destra di Gyasi e Maleh in mezzo per Marin, l’assetto tattico non cambia e fin dai primi minuti l’Empoli riprende da dove aveva finito: squadra corta e compatta che non concede spazi tra le linee. La Juventus ci prova con una punizione di Vlahovic e un sinistro dai sedici metri di Cambiaso, ma i pericoli veri sono altra cosa. Come quelli che porta Cambiaghi nell’area opposta, costringendo Szczesny a due parate per niente facili. La partita cambia al 18’ quando, dopo revisione al Var, Marinelli espelle Milik per un inutile entrataccia su Cerri a centrocampo. In superiorità numerica, infatti, l’Empoli ha il coraggio e la personalità di fare la partita. La Juve, però, è maestra nel fare densità davanti alla propria area, mentre gli azzurri non sono abbastanza veloci nel far circolare la palla. Così, di occasioni non se ne vede e lo 0-0 con cui si chiude il primo tempo è fedele specchio del match. In avvio di ripresa il solito corner e il solito rimpallo in area costano a Caprile e compagni il gol di Vlahovic, ma la squadra non si abbatte e continua a proporre gioco. La sensazione, però, è che la Juve riesca sempre a contenere con relativa facilità, nonostante Nicola abbia provato a togliere punti di riferimento, richiamando Cerri e inserendo Baldanzi e Cancellieri (al posto di Grassi con abbassamento di Zurkowski). Poi ecco la scintilla del talento azzurro, che dal limite infila l’angolino basso alla sinistra di un esterrefatto Szczesny. Nel finale l’Empoli sfiora addirittura il colpaccio, dopo il primo e fin qui unico firmato da Mancuso nel 2021, ma Cancellieri si addormenta solo davanti a Szczesny, facendosi rimontare da Weah in disperata scivolata. Ma va bene così. L’impatto di Nicola ha portato la scossa sperata, adesso serve dare continuità.

Guardando alle prove dei singoli, la virtuale palma di migliore va a Nicolò Cambiaghi. La partita del monzese è straordinaria, e avrebbe (ancora una volta va detto) dovuto trovar soddisfazione nel gol. Svaria da sinistra al centro e, come spesso gli accade, è il più pericoloso con Szczesny che deve compiere almeno tre parate importanti per dirgli no. Giocatore inesauribile, che abbina intelligenza, visione e piedi buoni. E’ tornato a tutti gli effetti quel Cambiaghi tanto osannato lo scorso anno. Secondo gradino, senza dubbi, per Baldanzi, finalmente, verrebbe da dire. Pimpante e voglioso ha libertà di movimento e con una rasoiata con il piede meno forte regala un punto prezioso agli azzurri. Adesso, però, la speranza è quella di poterlo continuare a vedere protagonista a Empoli. Chiudiamo il nostro podio con la prova davvero maiuscola di Luperto. Il capitano azzurro è tra i tre centrali quello più preciso in fase di appoggio, poche sbavature dietro e si rende anche pericoloso nell’altra area. In difesa tutti comunque molto bene, peccato per quella schiena involontaria di Ismajli che permette a Vlahovic di segnare un gol comodo. Già citato nel corso del primo paragrafo, un plauso va fatto al ritrovato Maleh. La speranza è per il marocchino adesso il percorso torni ad essere in salita. Mezzo passo indietro rispetto all’ultima uscita la fanno invece Gyasi e Cerri. Il secondo è involontariamente artefice del momento X della partita, ma davvero è troppo in ombra ed il cambio adoperato da Nicola è quanto mai vincente. Gyasi, che stavolta non sbaglia un gol comodo comodo (quello lo fa Cancellieri), commette un errore difensivo da matita blu: fortuna che Miretti sbaglia tutto. Lo abbiamo detto, Davide Nicola per adesso ha la bacchetta magica ben funzionante. Parlando di freddi numeri, quattro punti in due partite tutt’altro che semplice. Il tecnico piemontese, guardando alla specifica gara di ieri, disegna ancora una volta una squadra compatta e corta, poi azzecca i cambi. Ma più in generale, come già ampiamente sottolineato, ha saputo dare alla squadra quella cattiveria agonistica che sembrava essere smarrita. Una squadra che ci crede e che crede in lui, adattandosi ad un calcio che pareva poco praticabile ma che invece sta dando ottimi frutti. Il cammino è ancora lungo, e sarà nella continuità che si potrà davvero capire la bontà del suo lavoro, ma per adesso c’è solo da godere.