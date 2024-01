EMPOLI 8 U.S. CATANZARO 2

Marcatori:36′ Landi, 39′ Isidori, 5st Bruno, 10st De Dio, 12st Pucci, 14st Grosso, 19st Poggi, 23st Aldi (AUT), 30st Covelli

EMPOLI: 1 Magliano, 2 Ginestretti(20st Mantovani), 3 Battaglini(20st Battini), 4 Olivieri(20st Lorenzi), 5 Poggi, 6 Covelli, 7 Bruno(15st Orlandi), 8 Ciampelli(15st Lupoli), 9 Pucci(15st Ghizzani), 10 Isidori, 11 Landi (23 st Perillo)

A disposizione: 12 Terri, 13 Mantovani, 14 Battini, 15 Lorenzi, 16 Lupoli, 17 Orlandi, 18 Biondini, 19 Ghizzani, 20 Perillo

ALL. Stefano Lo Russo

CATANZARO: 1 Maiolino (20st De Sensi), 2 Calafiore(8st Grosso), 3 Piccolo, 4 Pellegrino, 5 Parentela(8st Aldi), 6 Drago(20st Cavaliere), 7 Zancari, 8 Sammarro(20st Scarano), 9 Costanzo (8st Viola), 10 Bruno, 11 Faragò (45 De Dio)

A disposizione: 12 De Sensi, 13 Scarano, 14 Grosso, 15 Cavaliere, 16 De Dio, 17 Aldi, 18 Furgiuele, 19 Gattuso, 20 Viola

ALL. Mario Pezzano

Arbitro: Lorenzi Federico

Assistenti: Pacillo, Silva

Ammoniti: 20′ Parentela, 32′ Calafiore, 37′ Drago, 31st Cavaliere

Espulsi:

Super Empoli oggi a Monteboro che travolge per 8-2 il Catanzaro. Una partita che nei primi minuti di gioco sembrava più combattuta , ma col passare dei minuti la superiorità tattica e la miglior forma fisica dei ragazzi di Lo Russo è venuta fuori. Bravo il trio d’attacco azzurro a leggere i movimenti della difesa avversaria ed eludere il fuorigioco. Proprio in questo modo si sblocca la partita con Landi che viene lanciato dalla difesa, incrocia col destro e trova l’angolo basso. Nel primo tempo c’è spazio anche per Isidori che si guadagna un rigore al 39′ e dal dischetto non sbaglia. Ad inizio ripresa ci pensa Bruno ad allungare ulteriormente il vantaggio dopo un’uscita sbagliata del portiere. Al 10′ accorcia il Catanzaro con De Dio dopo un bel recupero palla di Sammarro. Immediata la reazione dell’Empoli con Pucci servito da Ciampelli che recupera l’ennesimo pallone su un tentativo di costruzione dal basso. Poco dopo gli ospiti trovano nuovamente il gol con Grosso su cross di Viola. Dopo un buon quarto d’ora del Catanzaro è l’Empoli a condurre la partita e a trovare altre 3 reti. Prima con Poggi su mischia da angolo, poi con un autogol di Aldi e infine con Covelli su rigore guadagnato ancora da Isidori. L’Empoli mantiene il primo posto in classifica aspettando il match della Fiorentina.