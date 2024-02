Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Domenica, alle ore 15:00, arriverà il Cagliari di Ranieri al Castellani. Altra partita importante in chiave salvezza, una gara da tripla come l’ha definita il Presidente Corsi. Soprattutto in caso di successo, si potrebbe davvero cominciare a dire che gli azzurri sono fuori dalla lotta salvezza. Di certo troveremo una squadra forte, che arriva anche da un bel risultato. Alla ripresa di oggi saranno da verificare le condizioni di alcuni giocatori, a partire da Zurkowski e Fazzini, assenti dell’ultimo minuto contro il Sassuolo.

Anche le condizioni di Grassi saranno da capire, con poi un focus su Caputo ormi assente da metà gennaio. Non dovrebbe ancora recuperare Ebuehi, ma attenzione anche per lui. A disposizione di mister Nicola, come noto, rientrerà Gyasi che ha scontato il suo turno di squalifica. Molto probabile che l’ex Spezia torni ad essere subito un titolare. Da capire se si scegliere il 3-4-2-1 o il 4-3-3, anche quest’ultimo assetto ha fatto vedere cose interessanti. Al di là delle condizioni di alcuni singoli non ci si attendono particolari novità di formazione. Marin potrebbe essere confermato anche in caso di rientro di Grassi. Niang scalpita per la prima maglia da titolare, al momento però funziona bene la staffetta con Cerri. In relazione al modulo scelto, invece, può essere in pending la posizione di Cancellieri.

L’allenamento odierno si svolgerà nel pomeriggio a porte aperte. Se non ci saranno variazioni in corso d’opera, le sedute a porte chiuse saranno quelle di venerdi e sabato.