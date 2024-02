Adagio

Dopo la straordinaria vittoria di Reggio Emilia, la parola d’ordine è non farsi prendere da facili quanto affrettate esaltazioni. Piedi ben piantati a terra per puntare dritti verso un obbiettivo che, fino a un mese mezzo fa, sembrava una chimera irraggiungibile. La presenza di una figura pragmatica, concreta, realista, poco incline a effimeri voli pindarici come mister Davide Nicola, rappresenta una garanzia in questo senso. Contro il Sassuolo è arrivato il sesto risultato utile consecutivo. La terza vittoria nella gestione del tecnico piemontese. La più bella dal punto di vista emozionale. Al fotofinish del match si è materializzata l’incornata di Simone Bastoni, su sontuoso calcio piazzato di Marin, per mandare in estasi i supporters azzurri, accorsi in gran numero al Mapei Stadium. Al di là dell’importanza dei tre punti, addirittura clamorosa nell’economia del torneo – con sette squadre adesso alle spalle degli azzurri – resta da sottolineare l’ebbrezza di un istante che ha regalato una soddisfazione immensa alla tifoseria empolese. Non tragga in inganno il gol del successo arrivato in pieno recupero. I tre punti sono stati ampiamente meritati sul piano della qualità e della volontà. E anche su quello della capacità di capitalizzare nel migliore dei modi le palle inattive. Noto tallone d’Achille azzurro tramutatosi in una risorsa inaspettata.

Scherzo

È quello che gli azzurri hanno beffardamente giocato al grande ex Alessio Dionisi. Il tecnico amiatino, dopo aver condotto l’Empoli in serie A al termine della stagione 2020-21, decise di assecondare le proprie ambizioni professionali e economiche piantando in asso sul più bello la società azzurra per sposare l’apparentemente più fascinoso progetto Sassuolo. Una scelta tanto legittima quanto discutibile nei modi in cui fu posta in essere. Quasi tre anni dopo l’Empoli, sedotto e abbandonato all’epoca dal tecnico di Piancastagnaio, ha presentato il conto con gli interessi. Non si è limitato ad assestare al Sassuolo una sconfitta che rischia di diventare seriamente pericolosa per gli emiliani, ma ha provocato il bruciante esonero di Dionisi, costringendolo adesso a riformulare il proprio percorso di crescita professionale. È come se, in una sorta di contrappasso dantesco, la società di Fabrizio Corsi, nei confronti di Dionisi, avesse dato voce alle parole utilizzate da Francesca da Rimini nel V Canto dell’Inferno: “E il modo ancor m’offende”. Sì l’Inferno: quello dove sembrano essere piombati Pinamonti e compagni.

Allegro

In realtà la vittoria conquistata in terra emiliana “rischia” di rivestire un’importanza fondamentale per i ragazzi di Nicola. Lungi dall’essere già in salvo, l’Empoli è tuttavia consapevole che, da poco più di un mese, è iniziato un campionato nuovo di zecca che sta offrendo soddisfazioni inaspettate. In netta discontinuità con quanto espresso sino a metà gennaio, più somigliante a un calvario che a un progetto tecnico quantomeno credibile, capitan Luperto e soci si sono splendidamente ritrovati sul piano del carattere e della fisionomia tattica. I correttivi in corsa del mercato di gennaio – da Cerri a Niang, passando per Zurkowski – sono stati tutti centrati e funzionali alle idee del neo mister Nicola. Che si tratti di un prudente 3-5-2 o di un più propositivo 4-3-3, quello che fa la differenza è l’atteggiamento. Possiamo dirlo: il vero e proprio coniglio dal cilindro lo ha estratto la società quando ha chiamato in sella l’ex allenatore di Crotone e Salernitana. Un inguaribile ottimista, un visionario forse, che ha accettato di sfidare sé stesso in un’impresa che, da proibitiva, sta diventando clamorosamente alla portata.