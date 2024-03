Riprenderà nel pomeriggio odierno il lavoro degli azzurri. Il calendario mette come prossima partita la non semplice trasferta milanese contro il Milan. Gara in cui l’Empoli avrà il dovere di provarci, senza pretendere altro. Le partite ovviamente portano con se, sempre, grandi incognite e sorprese, e sperare in un blitz come successo con la Juve, può non essere eresia. Nicola dovrà lavorare sugli evidenti errori gestionali visti contro il Cagliari, cercando magari di dare alla squadra una fisionomia più precisa. Contro il Cagliari c’è stata indubbia confusione nelle scelte, un passaggio a vuoto che ci può stare. Anche perché, come già detto, la squadra non avrebbe assolutamente demeritato il pari. Cercheremo quindi di capire, su tutto, se ci sarà il ritorno al primo modulo portato da “mister miracolo”, con una difesa a tre. Il rientro a pieno regime di Zurkowki dovrebbe essere propedeutico per rivedere il 3-4-2-1.

Settimana importante anche per Ciccio Caputo. Contro i meneghini infatti “the gol machine” dovrebbe ritrovare la convocazione dopo quasi due mesi. Indubbiamente per lui ci sarà una partenza dalla panchina. Anche Ebuehi, alla seconda settimana in forze, potrebbe essere valutabile come freccia in più. Da capire invece se ci sarà il recupero di Grassi. Potrebbe non essere da escludere un avvicendamento di Cacace, responsabile sul gol del Cagliari ma – al di là del tiro che avrebbe potuto portare avanti nostri – complice di una gara sotto tono. In predicato di ripartire dal primo minuto sia Gyasi che Cerri. L’esperimento Destro pensiamo sia bastato per capire che non si può puntare sull’ex Genoa, se non per uno scampolo finale di match. La squadra si allenerà a porte aperte fino a giovedi, le ultime due sedute saranno off limits.