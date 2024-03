Lento

La sorprendente serie positiva dell’Empoli di mister Davide Nicola si schianta contro la ruvida formazione isolana di Claudio Ranieri, mai vittoriosa lontano dalla Sardegna. Dopo l’inaspettato exploit del tecnico piemontese, articolatosi nell’arco del mese e mezzo che, di fatto, ha rigenerato l’universo azzurro, capitan Luperto e compagni toppano il match che poteva valere una cospicua fetta di salvezza. Sulla carta sarebbe stato prezioso più che mai anche un punticino che, lungi dal mettere al sicuro gli azzurri, avrebbe se non altro tenuto a debita distanza il Cagliari, dimostratasi squadra coriacea e, allo stesso tempo, assai modesta. Ai punti gli azzurri avrebbero meritato anche qualcosa più del pareggio ma, domenica pomeriggio al Castellani, è andata in scena la classica partita dove tutto gira storto. Legni, imprecisioni sotto porta, gol annullati per un’unghia, decisioni arbitrali discutibili. Una coalizione di eventi avversi che ha finito per rimettere in discussione il cammino degli azzurri, adesso chiamati a un filotto di gare estremamente complicato. A Davide Nicola dobbiamo essere grati per avere dato senso e sostanza a un finale di stagione che, fino a un paio di mesi fa, poteva sembrare addirittura velleitario. Ma stavolta alcune scelte operate dal condottiero azzurro non sembrano essere state particolarmente ispirate.

Adagio

Il fu Mattia Destro non giocava titolare dallo scorso 17 settembre. Era la quarta di campionato e l’ex Genoa fu lanciato titolare all’Olimpico contro la Roma nello sventurato epilogo dell’esperienza in panchina di mister Zanetti. Da allora qualche sparuto scampolo di match prima di essere rispolverato a sorpresa nell’appuntamento che poteva rappresentare il crocevia del campionato degli azzurri. Naturalmente la rovinosa sconfitta interna con il Cagliari si è materializzata per una concatenazione di eventi infausti che ha finito per premiare gli uomini di Ranieri e non certo per la scelta di un centravanti che, seppur ai margini per oltre 5 mesi, si è comunque mosso con impegno e generosità. L’impressione però è che sia stata una scelta un pò azzardata quella di mister Nicola di andare a rimescolare le carte offensive dopo aver trovato fortuna e continuità con Cerri a fare a spallate dall’inizio e Niang a sparigliare le carte in corso d’opera. Lo stesso dicasi per l’utilizzo di Kovalenko. Dopo non aver brillato nella vittoriosa trasferta di Sassuolo, il centrocampista ucraino è stato nuovamente preferito a Fazzini per sostituire l’acciaccato Zurkowski. Eppure, con l’assenza dell’ex spezzino, il giocatore maggiormente in grado di fare le veci del brillante incursore polacco pare proprio Fazzini. Per evidenti caratteristiche di dinamismo e verticalità di gioco. Scelte che non hanno pagato al pari di alcune sostituzioni poco incisive, se non addirittura conservative, quando il Cagliari si è trovato casualmente in vantaggio a venti minuti dalla fine.

Allegro

C’è di buono che, al netto della sconfitta con i rossoblù sardi, l’Empoli si trova in una situazione di classifica perfino impensabile fino a un mese e mezzo fa. È ciò è dovuto in larga parte, per non dire esclusivamente, all’impatto emotivo generato dall’arrivo di mister Nicola e alle sue felici scelte tattiche. Una partita-no, dopo un periodo ad altissimi livelli, può starci. Gli azzurri devono dimostrare di aver raggiunto un grado di consapevolezza e di maturità capace di reggere l’urto anche a fronte di eventuali risultati negativi nel momento in cui ti trovi di fronte a formazioni di rango decisamente superiore. Leggi alla voce: Milan e Inter a San Siro, Bologna al Castellani. Proprio nel momento in cui i felsinei si ergono a squadra più in forma del campionato, in odore di Champions League. Solo le prossime settimane ci diranno se il passaggio a vuoto con il Cagliari, per la verità verificatosi più in termini di risultato che di prestazione, è da ascrivere a un incidente di percorso non in grado tuttavia di pregiudicare una seconda parte di stagione brillante e per certo versi inaspettata.