L’ESPERIENZA IN AZZURRO

Il 1999 è un anno decisivo per la carriera di Manuel Belleri, che lascia il Lumezzane e approda all’Empoli di Gustinetti, appena retrocesso in Serie B. Si rivelerà un terzino destro di grande affidamento, tant’è che nonostante le difficoltà e il cambio di allenatore (subentra Silvio Baldini), Belleri si ritaglia un ruolo importante venendo impiegato con grande continuità. L’esordio ufficiale in maglia azzurra avviene il 15 agosto 1999, in Coppa Italia, e coincide con la vittoria esterna 1-4 ai danni del Monza. Due settimane dopo debutta anche in campionato, nella vittoriosa prima partita contro la Fermana. Nelle prime due stagioni non segna nessuna rete, ma nel campionato 2001-02, che terminerà con il ritorno dell’Empoli in A, Belleri realizza la bellezza di quattro gol (contro Palermo, Salernitana, Ancona e Sampdoria). Anche nella massima serie il terzino azzurro non sfigura e dimostra di essere uno dei terzini più affidabili, contribuendo alla salvezza. L’anno successivo, purtroppo, le cose non vanno per il verso giusto e l’Empoli torna in B. L’ultimo gol di Belleri in maglia azzurra è datato 2 maggio 2004 nel successo interno col Bologna. Una vittoria che verrà vanificata dalla caduta ad Ancona della settimana successiva.