La volata salvezza in questo campionato è più affollata che mai con 8 squadre coinvolte di cui sette racchiuse nel giro di cinque punti. Dal 13esimo posto del Lecce con 25 punti al 19esimo del Sassuolo con 20 punti. In questo momento chi appare quasi condannata alla retrocessione è la Salernitana di Liverani, all’ultimo posto con 14 punti. Nell’ultimo turno sono andati in scena ben quattro scontri diretti fondamentali per la zona salvezza dove si sono registrate le vittorie del Cagliari a Empoli e del Verona sul Sassuolo mentre nelle altre due sfide sono arrivati due pareggi con l’Udinese che è stata costretta al pari dalla Salernitana mentre in Frosinone-Lecce è prevalsa maggiormente la paura di perdere.

L’attenzione adesso è tutta sul prossimo turno di campionato dove sono in programma altri tre scontri diretti importantissimi: Sassuolo-Frosinone, Cagliari-Salernitana e Lecce-Verona. L’Empoli sarà impegnato nella difficile trasferta a San Siro con il Milan e l’Udinese a Roma con la Lazio. Ultima chiamata per la Salernitana che in caso di sconfitta potrà già iniziare a programmare la prossima serie B mentre in caso di successo potrà continuare a tenere accesa una piccola speranza.

Sono tanti i fattori che saranno decisivi per la volata finale, come il calendario e su questo lato l’Empoli sulla carta sembra avere quello peggiore visto che dovrà affrontare 8 delle prime dieci squadre in classifica ma anche gli eventuali infortuni, come capitato al Sassuolo che nella gara con il Verona ha perso il suo capitano Domenico Berardi per tutto il finale di stagione. Difficile stabilire quanti punti siano necessari per il raggiungimento della salvezza ma possiamo dire che 35/36 punti possono siano sufficienti.

Questa la situazione attuale di classifica delle squadre in lotta per la salvezza. Vediamo le prossime cinque gare (in grassetto quelle in casa):