Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

un autentico scontro diretto per la salvezza, valevole per la 27esima giornata, ottava di ritorno, del massimo campionato italiano di calcio 2023/24. Il meteo non è dei migliori, comunque niente pioggia. Gli spettatori ufficiali presenti, sono 11.223, con lo stadio che presenta un discreto colpo d’occhio. Il Cagliari viene da soli due punti nelle ultime sei partite, mentre l’Empoli, in altrettante partite, ne ha raccolti ben dodici. Oggi però arriva, da quando Davide Nicola siede sulla panchina dell’Empoli, la prima, inopinata e immeritata, sconfitta. Un Empoli generoso e voglioso, che sarebbe riuscito anche al 63°, con Liberato Cacace, a scardinare il muro difensivo isolano, ma il signor Rapuano di Rimini, dopo un lungo check col Var, annulla per fuorigioco. Al 69° l’Empoli, che nel primo tempo aveva colpito anche un palo con Cambiaghi al 17°, subisce il gol del cagliaritano Jankto. L’Empoli poi le proverà tutte, ma la difesa del Cagliari regge in qualche modo.

I tifosi del Cagliari presenti oggi ad Empoli sono esattamente 653, in un buon numero davvero quindi, facilitato dal fatto che si gioca di domenica alle 15, anche se per loro qualsiasi trasferta non è comoda, specie ovviamente per chi viene dall’isola. Sono sistemati perlopiù nel terzo spicchio partendo dalla Maratona, quindi quello più centrale, dove sono gli ultras, che ne occupano una buona parte, ed è da lì che parte il tifo. Mentre una minoranza di tifosi occupa lo spicchio più lontano dalla Maratona, il quarto. Il settore ospiti è piuttosto colorato, con diversi bandieroni, di cui uno con l’11, numero di maglia del grande Gigi Riva detto “Rombo di tuono” che gli giurò fedeltà a cavallo degli anni 70-80, scomparso il 22 gennaio 2024. Inoltre diverse bandiere della Sardegna, striscioni dei Cagliari Clubs sparsi un po’ per tutta la penisola e la pezza degli “Sconvolts Cagliari 1987”. Il loro tifo parte subito piuttosto forte e convinto. Magari lo si sente solo parzialmente, ma lanciano diversi cori, come ad esempio “Ale oh, ale oh, ale ale ale ale ale oh…”, “Sosterremo sempre più i colori rossoblù!” ed “Aprite le porte che passano, che passano i rossoblù…”. Sono vivaci, sembrano in buona forma e raramente stanno fermi. Molto buoni alcuni battimano. Sul finire del primo tempo alzano un “Forza Cagliari eh eh, forza Cagliari oh oh”. Nel giro di sei minuti, come sopraccennato, i sardi, che per la verità avevano accusato alcune pause di troppo, passano dall’Inferno al Paradiso, ritrovandosi in vantaggio. Il settore ospiti che già aveva fortemente esultato per il gol annullato all’Empoli, esplode letteralmente al gol del vantaggio. Poco prima la Sud aveva urlato “Forza Cagliari! Vinci per noi!”. Verso la fine della partita non mollano certo la presa e spingono i loro beniamini verso una vittoria che sa di impresa, con cori classici, come “Alé alé alé Cagliari alé…” e “Forza forza grande Cagliari…”. Il muro sardo alzato da mister Claudio Ranieri resiste fino alla fine, per gioia del settore ospiti. Tutti i giocatori andranno verso la Curva Sud a ricevere gli applausi dei loro tifosi. Il livello del tifo cagliaritano è da ritenersi piuttosto buono. Voto: 7-.

Parte bene, con una certa convinzione e volontà, anche il tifo degli ultras della Maratona “Emiliano Del Rosso”, anche con una bella sciarpata prima dell’inizio. Si alzano al cielo molti cori, anche se tanti dei quali vengono non ottimamente, come “Forza azzurro alé gli ultrà son qui con te…” o “Quando l’azzurro segnerà la Maratona esploderà…”. Altri invece vengono meglio, come “E forza azzurro, Empoli ti ama, tutta la settimana io penso solo a te…”. Si spinge in tutti i modi l’Empoli alla ricerca del vantaggio, quello di Cacace, annullato per fuorigioco, aveva illuso tutto il popolo empolese. Quando poi l’Empoli va sotto nel punteggio, la Maratona ha il merito di non scomporsi più di tanto ed il tifo si può dire che non ne risente. Nella prima parte del secondo tempo, dopo un post-intervallo in cui stranamente i presenti si sono persi poco in chiacchiere, si tifa in modo regolare e con poche pause, e i cori, come l’ormai classico “Empoli calcio…” vengono tenuti su per diverso tempo. Il “Forza azzurro! Vinci per noi!”, viene davvero bene, un po’ meno il “Tutto lo stadio! Empoli, Empoli!”, intonato in un momento dove c’era davvero bisogno del pubblico. Verso la fine vengono alzati anche “Empoli alé alé, canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”, “Forza azzurro facci un gol…”, più volte, ed “E’ la mia vita è per sempre insieme a te…ovunque andrai non ti lascerò mai…”. Nonostante gli sforzi della Maratona per portare l’Empoli almeno al pareggio, la squadra azzurra uscirà sconfitta da questa importantissima sfida e il Cagliari, che non aveva mai vinto fuori casa in questa stagione, aggiudicandosi l’intera posta in palio. Anche oggi sono stati almeno cinque i bandieroni sventolati di continuo, presente anche qualche bandiera palestinese e la bandiera “Azione Antifascista Empoli” esposta al confine con la Curva Sud. Le pezze e gli striscioni sono più o meno gli stessi di sempre, da rimarcare le pezze degli “Strà Kaos Empoli” e dei “Cannoli azzurri”. Con gli ultras di casa vi sono una quindicina di Ultras tedeschi del Bayern Monaco, omaggiati dallo striscione su due righe “2023-2024 one year toghether Empoli e Bayern” (un anno insieme, con “Bayern” scritto in rosso). Mentre un altro striscione, esposto sempre nel primo tempo, viene dedicato al rientro dal Daspo di un diffidato: “Bentornato Matte. Ultras Empoli”. Al termine del match la squadra azzurra viene calorosamente applaudita dalla Maratona, da dove parte un bel “Orgogliosi di essere empolesi!”. Memori di una vecchia rivalità esistente, le due tifoserie, specie a cavallo dei due gol, quello annullato e quello convalidato, si beccano più volte mandandosi a quel paese. Il tifo azzurro non è stato però così continuo come altre volte, una prova un po’ fiacca rispetto alle ultime uscite in cui aveva fatto meglio. Nel complesso il livello del tifo azzurro si può ritenere comunque piuttosto buono. Voto: 7-.

Uno sguardo altrove : L’anticipo del venerdì sera alle 20,45 è LAZIO-MILAN. Il settore ospiti è stracolmo, con oltre 5mila rossoneri, che occupano anche un pezzetto di curva Sud e sono autori di un bel tifo, massicci come sempre fanno tanto chiasso accendendo anche qualche fumogeno. Classica “stendardata”, ma invero pochi i bandieroni. La Curva Nord accende diversi fumogeni celesti, fa un buon tifo, anche se a volte è sovrastata dal settore ospiti, ed espone lo striscione “Dio salvi gli Ultras!”. Il Milan segna nel finale e si aggiudica l’intera posta in palio, tra le polemiche per l’arbitraggio molto discutibile del signor Di Bello di Brindisi. Alle 15 del sabato si gioca UDINESE-SALERNITANA, coi granata che affrontano in buon numero questa trasferta, specie se si considera la pessima classifica e la lontananza tra le due città. Sventolano numerosi bandieroni e sono autori di un buon tifo. I friulani effettuano una bella sciarpata, anche se la Nord quest’oggi non è piena come dovrebbe essere; anche loro sventolano tanti bandieroni e fanno tutto sommato un buon tifo. La divisione dei punti in palio non accontenta nessuno. 20.369 gli spettatori ufficiali. Alle 18 del sabato, preserale, c’è MONZA-ROMA. I romanisti sono circa 2.500, ma non eseguono un grande tifo rispetto alla loro nomea, non sembrano in giornata e poi sono esposti solo pochi striscioni dei Gruppi ultras. Accesi fumogeni gialli, bello comunque l’inno cantato a squarciagola. Il “Gruppo Roma”, mercoledì 28 febbraio scorso è stato presente con tanto di pezza coi gemellati atenesi in Panathinaikos-Aris Salonicco. Buon tifo dei monzesi, che non risente del più alto blasone della tifoseria avversaria. Bellissima, molto fitta la sciarpata. La Roma stravince con un super-Dybala. 14.188 gli spettatori ufficiali.

L’anticipo del sabato sera è TORINO-FIORENTINA (0-0), che passerà alla storia soprattutto per la direzione gravemente insufficiente del signor Marchetti di Ostia Lido. I fiorentini non sono tantissimi, si sentono poco, a sprazzi, ma sono piuttosto attivi e sventolano numerosi bandieroni. Purtroppo la tifoseria fiorentina è stata colpita da un grave lutto. E’ morto infatti a soli 31 anni la notte del 22 febbraio scorso, in un tragico incidente stradale, all’altezza di Isco sullo Ionio (Catanzaro), Marco Pezzati, chiamato “il Pezza” (dal cognome), ma anche “Merenda”. Cori, striscioni e fumogeni per dargli l’estremo saluto fuori dalla chiesa dove si sono tenute le esequie, a Badia a Settimo, frazione di Scandicci, in stile ultras, il 27 febbraio. Particolarmente bello lo striscione “Quello che conta non sono gli anni della vita ma la vita che metti negli anni! Pezza vive!”. Un minuto di silenzio commovente ed emozionante, più numerosi striscioni come “Questa è la tua curva che lo canterà…Giovane Merenda nel cuore degli ultras!”, “Sempre chiasso! Sempre ultras! Ciao Pezza!”, “Qua con una ‘pezza’ sul cuore per riparar a un grande dolore ciao ultrà Merenda”, in occasione invece di Fiorentina-Lazio di lunedì 26 febbraio scorso, con capitan Biraghi che a fine match è protagonista del bel gesto di appoggiare la sua maglia accanto ai fiori depositati sotto la “Fiesole”, ai piedi del nuovo striscione “Giovane Merenda”. La Curva “Maratona” del Torino si presenta spoglia di striscioni e bandiere per protestare contro le recenti diffide, con i Gruppi ultras sul piede di guerra, in particolare il gruppo principale “Ultras Granata”, già fortemente decimato dalle diffide degli ultimi anni, che è stato raggiunto da una pioggia di Daspo, denunce, arresti. Vengono colpiti per una protesta tenutasi in Torino-Sassuolo del 6 novembre 2023, durante la quale venne messa in atto una contestazione contro il presidente Urbano Cairo, Società e squadra, il tutto svoltosi in modo sereno e pacifico: uno sciopero del tifo di 15 minuti lasciando vuoto il settore centrale. La tifoseria granata decide così di non esporre per il momento, striscioni, pezze e materiale identificativo dei Gruppi, pur non facendo mancare la sua presenza in casa e in trasferta. Il “C.a.s.t. 1983” sospende le proprie attività a data da destinarsi. Tra i primi cori intonati stasera dalla curva di casa ci sono i significativi “E non ci avrete mai come volete voi, diffidati con noi…” e “Libertà per gli ultras!”. Fischiatissimo, con anche cori contro, l’ex “Gallo” Belotti, passato alla Fiorentina dalla Roma nel mercato dello scorso gennaio, al Torino dal 2015 al 2022. Il lunch-match consueto della domenica è HELLAS VERONA-SASSUOLO. Gli emiliani a Verona colorano il settore con 3-4 bandieroni e non sono così pochi come tante altre volte, ma in numero più che sufficiente. Evidentemente l’importanza della posta in palio ha fatto smuovere anche loro, che però escono sconfitti dal “Bentegodi”, con il loro condottiero, capitan Berardi, oggi al rientro dopo un infortunio al ginocchio risalente al 16 gennaio scorso con la Juve, che si è infortunato di nuovo, ancora più seriamente: rottura del tendine d’Achille e stagione finita. La Curva Sud gialloblù spinge molto i propri beniamini, coi soliti bei cori e canti ad alto volume. Sul finire del match il loro tifo aiuta molto l’Hellas in campo. Esposto lo striscione nei confronti dei fratelli gemellati fiorentini “Vicini ai ragazzi di Firenze! Ciao Merenda!”. 19.338 gli spettatori ufficiali. L’altra partita, oltre a Empoli-Cagliari, che si gioca di domenica alle 15, è FROSINONE-LECCE, coi leccesi che al “Benito Stirpe” sono piuttosto belli, riempiono tutto il settore ospiti con entusiasmo, fumogeni accesi, e qualche bel battimano. Bello lo stendardo “Old Style”, già proposto comunque altre volte. La Curva Nord giallazzurra organizza una bella coreografia, con il settore diviso in basso per metà da bandierine gialle e per metà azzurre, circa a mezza altezza lo striscione “Mordi il nemico fai la tua battaglia fallo per noi fallo per la maglia”, e sopra questa scritta tantissimi bandieroni. L’impegno non manca, così come il tifo. Ciociari sfortunati, non vanno oltre l’1-1. 15.334 gli spettatori ufficiali.

Alle 18 va in scena uno scontro diretto per la Champions League, ATALANTA-BOLOGNA, davanti a 14.931 spettatori ufficiali. I tifosi rossoblù effettuano un bel tifo, anche se non possono essere tantissimi per l’attuale ridotta capienza del settore ospiti del “Gewiss Stadium”. Espongono lo striscione “Alta è la gloria se forte è la fede” firmato Balaustra centrale. Simpatico ed ironico lo stendardo “Domani Mutua”. Gli atalantini espongono la pezza “Ciao Vero”, scritto dentro a un cuore. Partono bene con un forte “Forza Atalanta! Vinci per noi!”, poi caleranno un po’. Il risultato di 1-2, purtroppo per loro li vedrà soccombere. Esposta in città la scritta “27-02-19 / 27-02-24: 5 anni senza verità l’unica certezza la vostra impunità”, riferito agli incidenti del 2019 a Firenze tra forze dell’odine e tifosi bergamaschi caricati senza motivo, scontri rimasti impuniti. Posticipo della domenica sera e big-match del 27° turno di campionato è NAPOLI-JUVENTUS, coi bianconeri che sono tanti, grazie soprattutto alle sezioni del centro-sud, e che si fanno sentire più volte, anche se stasera il “Maradona” è una vera bolgia. Infatti prima della partita, sia la Curva A che la Curva B, hanno esposto lo striscione “1° agosto pioveva, di domenica era…”, riferito alla nascita del Napoli Calcio e al coro da brividi che gli ultras già nei giorni precedenti la gara avevano stampato su un volantino, invitando tutti i tifosi azzurri ad impararlo e cantarlo insieme a loro. Il testo è stato scritto dall’artista Cristian Vollaro, recentemente scomparso a soli 45 anni e ricordato con diversi striscioni a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli, il 28 febbraio scorso. Circa 50mila gli spettatori presenti, col Napoli in ripresa che vince 2-1. Per motivi tecnici non è trattata la partita di lunedì 4 marzo INTER-GENOA.