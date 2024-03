Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan) dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano per Milan-Empoli, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 10 marzo alle ore 15.00.

I tagliandi sono disponibili per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member al costo di € 14,00 (+ diritti di prevendita.) sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket (clicca qui per la ricerca sul territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Per il Settore Ospiti la vendita terminerà inderogabilmente sabato 9 marzo alle ore 19.00 e i tagliandi per questo settore non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.

Ac Milan raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. L’accesso e la permanenza nell’area dello stadio comportano l’accettazione, da parte dello spettatore, del regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Per maggiori informazioni: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/regolamenti

Empoli Fc