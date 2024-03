Riprenderà domani il lavoro degli azzurri che, adesso, guardano alla difficile sfida contro il Milan di San Siro. Dopo una serie di scontri diretti, per l’Empoli si apre una parentesi di calendario che, almeno sulla carta, non è certo semplice. Si va gara per gara, ma non possiamo non notare che, in sequenza, arriveranno Milan, Bologna, Inter e Toro. Fare punti ieri sarebbe stato importante, soprattutto alla luce di questo momento che andremo ad incontrare, ma le gare, tutte, partiranno da 0-0 e “mister miracolo” cercherà di far rendere al massimo la squadra. Purtroppo, però, dalla gara con il Cagliari è arrivata una sconfitta, la prima sotto la guida di Davide Nicola. E’ stata una partita sicuramente strana, nella quale va subito detto che l’Empoli non ha meritato il risultato passivo. Almeno il pari sarebbe stato risultato buono e giusto. Ci sono degli episodi che hanno girato completamente male, e nei quali il destino poteva andare a scriversi in maniera diversa. Non si può ignorare il palo pieno di Cambiaghi, ma nemmeno quel tocco di mano di un difensore cagliaritano nella propria area. Dubbio, molto molto dubbio. Poi sfortunati anche sul bel gol di Cacace, ma qui c’era un evidente offside sul cross che innesca l’azione. Il Cagliari non è stato a guardare, sia chiaro, ha fatto un tiro in porta più di noi ed ha impegnato seriamente almeno due volte Caprile. Ma lo ammette anche Ranieri nel dopo gara, senza tanti giri di parole e con grande onestà intellettuale: gli è andata molto, molto bene e se avessero perso – dice Sir Ranieri – non ci sarebbe stato da recriminare più di tanto.

Se da una parte ci sono stati degli episodi che non ci hanno detto bene, va però anche evidenziato che ieri, tatticamente, qualcosa è stato sbagliato. Sia partendo dalla formazione iniziale, che poi in corsa con dei cambi che sono apparsi molto approssimativi e sbagliati nei tempi. Intanto si spreca uno slot per togliere Destro durante il secondo tempo, dopo 55 minuti di poco e nulla. Cambio che, con il senno di poi, poteva essere fatto nell’intervallo. Ma poi lascia molto perplessi quel triplo cambio che era stato preparato in una specifica condizione di gara, gara che poi muta con il vantaggio del Cagliari ma, dentro, entrano quelli stessi uomini. Uomini che non daranno praticamente niente – soprattutto Pezzella e Fazzini – a quella spinta necessaria per rimettere in gara l’Empoli. Ci sono stati poi diversi passi indietro anche andando ad analizzare i singoli, forse non aiutati da un sistema di gioco che somigliava molto ad un 4-1-4-1. Certo non positiva la prova di Kovalenko, gara non all’altezza nemmeno per quel Maleh che stava tornando a buoni livelli. Anche Marin, che non sfigura, è lontano da quello visto settimana scorsa contro il Sassuolo. Poi, la scelta di Destro, è apparsa illogica ed anche un pò presuntuosa: la sensazione che è circolata all’arrivo delle formazione è stata quella di un allenatore che adesso, si può permettere tutto. Da dire, perché è giusto, che Destro appare sicuramente in crescita rispetto a quanto fatto vedere fin qui, e da aggiungere anche che il Niang subentratogli, non ha fatto praticamente niente. Errori che ci possono stare, non era nemmeno pensabile che si potesse addirittura migliorare una media punti che, con Nicola, era spaziale. Un passo falso che potrebbe essere anche terapeutico per il finale di stagione. Ed in qualche modo, se ascoltate bene le parole del piemontese nel dopo gara, il tecnico fa capire che questa lezione dovrà servire proprio per ricordare che questa salvezza resta difficile. Una salvezza che si potrà concretizzare soltanto nel finale e dopo non poche sofferenze. Si deve ripartire dalla voglia, quell’abnegazione che anche ieri è stata indubbiamente messa dentro dai ragazzi. Una voglia che permette alla squadra, anche quando magari non nella miglior giornata, di poter creare gioco e, da li, pericolosità. E crediamo che Nicola, da bravo allenatore, si sarà appuntato bene tutte le cose che hanno funzionato meno. Se si vuol giocatore a quattro dietro, urgono due terzini che sappiano fare quel ruolo, non si può inventare Ismajli, perché, appunto, adesso tutto riesce bene ed allora osiamo. Non si può rischiare Kovalenko in quella posizione, andando poi ad inficiare anche sui compagni di reparto. Sapevamo che squadra si andava a trovare, il Cagliari ha fatto la sua furba partita, attaccandosi alle poche cose che ha. Peccato, è stata sprecata una ghiotta occasione, soprattutto perché si pagano scelte sbagliate. L’Empoli al momento resta però sopra il livello di guardia, con ancora diverse squadre dietro. E’ chiaro che da quelle quattro gare sopra elencate, prima di tornare a sfidarsi in uno scontro diretto (con il Lecce), qualcosa dovrà essere portato a casa. Il focus deve essere sempre su quei 35 punti che dovrebbero garantire la salvezza. Dieci punti nelle prossime undici gare.

Ufficialmente l’Empoli parte con un 4-3-2-1, modulo che però, come detto, per larga parte del match somiglia ad un 4-1-4-1. Scelta a sorpresa quella di Destro come terminale offensivo. In panchina si rivede Zurkowski che però non metterà piede in campo. Gli azzurri approcciano bene, infatti al 3′ Cambiaghi serve Kovalenko in area che tenta il colpo di tacco, trovando però guantoni di Scuffet. Al 15′ i nostri vanno ad un passo dal vantaggio: Cambiaghi tenta un bel tiro ma trova il palo, la palla rimane in area ma la squadra di casa non riesce a concretizzare grazie alla prontezza del portiere rossoblù che dice no a Maleh. Nella seconda parte del primo tempo il Cagliari pressa alto ma l’Empoli tiene botta. Nel recupero Caprile è protagonista di due grandi parate, la prima sugli sviluppi del corner battuto da Nandez e poi sul colpo di testa di Lapadula. Termina sullo 0-0la prima frazione di gioco, una prima metà di gioco abbastanza buona per la squadra toscana dove non mancano le belle azioni create sin dai primi minuti. Tuttavia, gli azzurri non concretizzano fino in fondo, complice anche la sfortuna. Anche nella ripresa sono gli azzurri a partire meglio con un affondo del solito Cambiaghi a sinistra, poi Scuffet chiude su Cancellieri. Il Cagliari non si vede praticamente mai e al 62’ Cacace riuscirebbe anche a concretizzare questa supremazia territoriale con un potente sinistro sotto la traversa dopo il ’miracolo’ di Scuffet su Walukiewicz. Il controllo al Var però annulla per un fuorigioco di Cancellieri al momento dello stacco aereo di Walukiewicz. E passare dal possibile vantaggio allo 0-1 è un attimo: Zappa salta con un tunnel proprio Cacace, Nandez impegna Caprile e Jankto ribadisce in rete. A questo punto l’Empoli le prova tutte, compresi alcuni cambiamenti tattici (difesa a tre e due punte vicine), ma praticamente non si gioca più con il Cagliari maestro nel chiudersi e nel far scorrere il tempo. Tuttavia prima Cambiaghi e Gyasi nella stessa azione e poi Pezzella al sesto degli otto minuti di recupero concessi avrebbero la palla del pari, ma stavolta non è proprio giornata. Si ferma la striscia positiva di Nicola, Cagni e Sarri non vengono intaccati e restano davanti nella storia.