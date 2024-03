Si è giocata la 27a giornata che si è aperta con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan che ha visto i rossoneri trionfare grazie a un gol di Okafor all’89’. Una partita che ha suscitato grandi polemiche arbitrali con la Lazio che ha chiuso in 8 per le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Pari che serve a poco nella gara di Udine con la Salernitana che si allontana sempre di più dalla salvezza mentre l’Udinese resta invischiata ed è uscita dal campo sotto la contestazione dei proprio tifosi. Bella vittoria della Roma a Monza trascinata ancora dalle reti di Dybala e Lukaku e si riaffaccia vicino alla zona Champions. In campo anche l’ex azzurro Baldanzi negli ultimi quindici minuti. Una squadra trasformata che ha ottenuto 6 vittorie nelle ultime sette partite sotto la gestione De Rossi. Termina senza reti la sfida tra Torino e Fiorentina con i granata che hanno giocato l’intero secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Samuele Ricci. Fondamentali vittorie di Verona e Cagliari nei due scontri diretti in programma; i sardi vincono al Castellani immeritatamente al termine di una partita in cui l’Empoli ha avuto più volte l’occasione per segnare mentre il Verona batte il Sassuolo di misura a dieci minuti dalla fine. Per Ballardini esordio con sconfitta e gravissimo infortunio per Berardi, che era al rientro dall’infortunio. Per lui rottura del tendine d’achille e stagione finita. In parità l’altro scontro salvezza in programma tra il Frosinone e il Lecce. Prosegue la straordinaria stagione del Bologna che vince anche a Bergamo conquistando la sesta vittoria consecutiva. L’Atalanta passa in vantaggio per poi subire la rimonta della squadra di Thiago Motta con i soliti Zirkzee e Ferguson. Nel posticipo vittoria del Napoli sulla Juve. Vantaggio Napoli con Kvaratskhelia, pari meritato con Chiesa dopo che i bianconeri avevano fallito diverse occasioni ma a due minuti dalla fine ingenuità clamorosa di Nonge che commette un fallo da rigore che Osimhen sbaglia ma Raspadori è bravo a ribadire in rete. Chiude la giornata il posticipo di stasera Inter-Genoa.

Questi i risultati e la classifica:

LAZIO-MILAN 0-1

UDINESE-SALERNITANA 1-1

MONZA-ROMA 1-4

TORINO-FIORENTINA 0-0

VERONA-SASSUOLO 1-0

EMPOLI-CAGLIARI 0-1

FROSINONE-LECCE 1-1

ATALANTA-BOLOGNA 1-2

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

INTER-GENOA Lun.04/03 ore 20:45