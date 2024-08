Riprede oggi il lavoro degli azzurri e, da adesso, si fa sul serio. All’orizzonte c’è il primo impegno ufficiale, sabato sera arriverà il Catanzaro per il secondo turno di Coppa Italia. C’è voglia di tornare a superare uno scoglio che ci ha fermati nelle ultime due stagioni, anche se in questo momento la priorità resta quella di trovare la miglior sinergia in vista del campionato. Oggi pomeriggio D’Aversa, in ogni caso, inizierà a plasmare il primo undici ufficiale della stagione, iniziando poi anche a ragione sui cambi che sono cinque e non di più. Una delle speranze è quella di poter recuperare Walukiewicz; il polacco sta meglio ma capiremo solo a metà settimana se lo si vorrà impiegare o meno.

Anche per Grassi verrà fatta un discorso specifico. Alberto ha dimostrato di poter stare in campo, ma va considerato che non è al 100% e che nelle prime giornate non ci sarà per via della squalifica. Si potrebbe quindi anche ragione in ottica campionato e provare chi lo dovrà sostituire con Monza e Roma. In attesa anche del mercato. Per il resto si registrano le assenze di Perisan, Belardinelli ed Ebuehi che non recuperano. Si lavorerà sul 3-4-2-1, e ci sarà subito ballottaggio tra Caputo e Colombo per la maglia da prima punta. Visto che D’Aversa non ha voluto sciogliere la riserva, curiosità anche per la fascia di capitano, anche se il ballottaggio è Ismajli-Grassi, e verrà sciolto quando saranno tutti e due in campo dal primo minuto.

La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi. Si dovrebbe tornare al classico con quindi le ultime due sedute a porte chiuse.