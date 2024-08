La Sampdoria continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B e guarda verso Empoli. Oltre all’interesse già noto per Guarino, resta vivo anche quello per Nicholas Haas, centrocampista svizzero attualmente in forza all’Empoli. La Sampdoria starebbe seriamente considerando l’acquisto di Haas, soprattutto in previsione di alcuni movimenti di mercato nel reparto centrale del campo dell’Empoli. Il giocatore elvetico, infatti, potrebbe trovare meno spazio di quello attuale nella prossima stagione in azzurro.

Con La Samp, nonostante ancora non si sia concretizzato niente, ci sono diversi discorsi in ponte, dal già citato Guarino, a Vieira e Bereszynski se non dovesse chiudere con il Cagliari. Nel frattempo, Haas continua ad allenarsi con l’Empoli sotto la guida di mister D’Aversa, mostrando un buon rendimento in questa fase iniziale della stagione. Resta da vedere se la Sampdoria riuscirà a concretizzare il suo interesse per il centrocampista svizzero nelle prossime giornate, lavorando anche su degli scambi con i nomi sopra citati.