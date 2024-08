Si chiude il capitolo di mercato, non ne parlavamo da giorni, relativo a Rigoberto Rivas. L’attaccante esterno ha chiuso con i turchi dell’Hatayaspor, strappando un contratto che l’Empoli non avrebbe mai fatto sottoscrivere, ovvero un milione l’anno per tre anni. Gli azzurri ci hanno pensato, ci hanno provato, ma capite le pretese del giocatore si sono fermati.

Si va quindi a depennare un nome dalla casella dei “possibili arrivi”