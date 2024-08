L’Empoli cerca un centrocampista centrale ed ha fretta. Visto lo stallo che c’è in quel di Praga, anche se Provod sarebbe il sogno, si sondando altri terreni ed altri mercati. Ecco che spunta in maniera forte la candidatura di Amadou Diawara, ed a confermalo sono gli attenti e precisi colleghi di Sky Sport. Guineano, classe 1997, gioca in Belgio nella squadra dell’Anderlecht ma ha un passato in Italia con le maglie di Bologna, Napoli e Roma (vincendo la Conference). Per lui, in serie A, si contano ben 127 presenze con tre gol e tre assist. Lo scorso anno in viola, dodici presenze senza gol ed assist.

Il club di Bruxelles sarebbe aperto alla cessione, con un costo del cartellino che potrebbe non raggiungere i due milioni. Da parte di Diawara, sempre stando a quanto raccolto in questi minuti (maggiori conferme le cercheremo poi domani), ci sarebbe grande entusiasmo nel tornare in Italia nel massimo campionato. Come detto l’Empoli ha fretta di inserire un giocatore d’esperienza in quel settore di campo e se la situazione potesse sbloccarsi in tempi rapidi, il nome di Diawara potrebbe essere caldo. Si parla di un elemento abile nello spezzare le trame del gioco avversario e nel far ripartire l’azione, si è da subito contraddistinto per la grande tranquillità con cui approccia le partite e per la grande lucidità di pensiero nell’interpretare le azioni. Questo, lo diciamo anche a scanso di equivoci, potrebbe non rappresentare obbligatoria chiusura verso altri nomi.