Sembrava essersi spento l’interesse della Sampdoria per il giovane difensore centrale azzurro, Gabriele Guarino. Anche perchè la Samp aveva chiesto informazioni per l’acquisizione a titolo definitivo con l’Empoli a non voler cedere, per adesso, il giocatore. Complice anche l’amichevole di ieri, le parti sarebbero tornare a parlare dell’argomento.

L’Empoli potrebbe essere aperto al prestito (magari valutando anche una contropartita) ma si cercano garanzie affinché Guarino possa essere parte integrante del progetto. Per questo era emersa anche la possibilità della Carrarese, dove sarebbe un certo titolare. Con il club ligure si tornerà a parlare di questo nei prossimo giorni, sperando anche nel recupero di Walu. Se si dovesse trovare la formula giusta per tutti, potrebbe esser lasciato verso Genova il centrale difensivo classe 2004