Si continua a parlare di Lukas Provod, centrocampista centrale della nazionale Ceca che Roberto Gemmi vorrebbe fortemente portare in azzurro. Come detto anche ieri, si lavora intensamente su questa pista e nonostante non sia certo in discesa, si fanno dei passi in avanti. In questo senso infatti ci sarebbe da registrare l’apertura da parte del giocatore che, avrebbe fatto capire di essere interessato al discorso ed al poter giocare in Italia con la maglia azzurra.

L’ostacolo è far trovare la quadra con la società dello Slavia Praga. L’Empoli – che non ha mai parlato di titolo definitivo e fatto offerte in quella direzione – sarebbe partito dal classico prestito con diritto per poi passare ad un prestito oneroso e mettere come ultima cosa l’obbligo in caso di salvezza. Lo Slavia che, giustamente fa il suo gioco e fa i suoi conti, vorrebbe garanzie maggiori se dovesse lasciar partire il suo giocatore, e sarà su questo che si proverà a trovare un punto di incontro. Se ci sarà, sarà matrimonio, altrimenti l’Empoli ci avrà provato con le sue possibilità.