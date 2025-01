Queste le parole del centrocampista azzurro, Emmanuel Gyasi, nella conferenza stampa post gara con il Lecce. Per noi in sala stampa, Alessio Cocchi. Vi anticipiamo la conferenza in formato testuale, domani dalle 12 verrà rilasciato il video:

Quanta delusione c’è per questa sconfitta, visto che era uno scontro diretto?

Non abbiamo approcciato bene, anche se abbiamo avuto una bella reazione all’inizio del secondo tempo. Dobbiamo sicuramente ripartire da lì.

Si è visto un passo indietro rispetto alle ultime uscite, quale la tua spiegazione?

Questa partita ci servirà sicuramente da lezione, soprattutto il primo tempo. Credo che nel secondo tempo abbiamo provato a fare le cose che sappiamo fare e l’atteggiamento del secondo tempo è sicuramente quello che ci serve.

Vi siete dati una spiegazione al perché di questo approccio davvero negativo e poche volte visto?

Penso che nell’arco della stagione possano capitare delle partite così. È vero, nel primo tempo non eravamo noi, ma abbiamo saputo reagire da squadra e da questo noi dobbiamo saper ripartire.

Vi aspettavate questo Lecce?

Sapevamo che era uno scontro diretto, una partita importante, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile

Vi siete chiesti come mai, a volte sottoporta fate delle scelte non corrette?

Sotto questo aspetto dobbiamo assolutamente migliorare tutti, perché comunque creiamo tanto. Dobbiamo essere più cattivi sottoporta perché è così che riusciremo a portare a casa altri punti.