Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nel match interno con il Lecce.

SEGHETTI: 6 Esordio in serie A a sorpresa per l’ennesimo prodotto del vivaio azzurro. Sul secondo gol potrebbe far qualcosa di meglio, niente può sugli altri due. Bravo in un paio di occasioni nel non far peggiorare il tabellino.

GOGLICHIDZE: 6 Anche lui ha delle responsabilità sul secondo gol però la gara del georgiano è precisa ed autorevole in quasi tutte le scelte.

ISMAJLI: 5 Gioca poco ma quei minuti sono i peggiori di questa stagione. Sbaglia quasi tutte le scelte e sarebbe stato responsabile in una situazione se non ci mettesse poi una pezza il portiere.

DE SCIGLIO: 5,5 C’è Qualche buona cosa da registrare in fase offensiva ma ci sono anche delle incertezze difensive.

VITI: 5 Non molto bene oggi Mattia che gioca spesso in apnea tutto il primo tempo. Commette qualche errore di troppo e soffre molto gli attacchi avversari sulla fascia.

GYASI: 5,5 Porta a casa un assist vincente ma la gara dell’ex Spezia è balbettante. In fase difensiva accusa delle incertezze, ma ci sono anche delle scelte non totalmente corrette in fase di impostazione.

MALEH: 5,5 Gioca da ex con grande spirito ed è uno dei dei più propositivi in una gara però, non giocata bene complessivamente. In zona offensiva si vede poco anche per una posizione oggi più arretrata.

FAZZINI: 4,5 Non entra praticamente mai in partita.

GRASSI: 5,5 Non il solito giocatore visto nelle ultime uscite. Soffre più del solito in fase difensiva e spesso manca il guizzo in appoggio anche se approccia davvero bene ad inizio secondo tempo.

HENDERSON: S.V.

CACACE: 6 Oltre al gol si fa apprezzare per la garra che mette nel secondo tempo. Anche in fase di non possesso è tra i pochi che si fanno apprezzare.

PEZZELLA: 6 Si fa bruciare in velocità da Pierotti in occasione della prima rete della gara, ma ha il merito di riprendersi con caparbietà e di disputare 82 minuti molto propositivi. Dai suoi piedi nasce l’azione del goll’1-2

SAMBIA: S.V.

ESPOSITO: 5,5 Bella la sfida con Baschirotto in cui spesso va a mettere in difficoltà l’avversario. Niente da dire sull’impegno però qualche scelta in avanti poteva essere gestita meglio.

COLOMBO: 4,5 Male oggi l’ex Lecce che spesso si nasconde e combina davvero poco anche nel dialogo. Sbaglia praticamente tutti i palloni.

MISTER D’AVERSA: 5 Se togliamo venticinque minuti ad inizio secondo tempo, quello di oggi è il peggior Empoli di stagione. L’approccio è pessimo cosi tutto il primo tempo del quale lui si assume la responsabilità. C’è l’impeto d’orgoglio ad inizio ripresa ma la squadra non trova il pari, la benzina finisce ed arriva il terzo gol leccese. Ci possono essere degli alibi rappresentati dalla essenze e dal mercato ma oggi la squadra doveva assolutamente fare di più. Il tesoretto accumulato nel girone di andata va esaurendosi, adesso serve una reazione perchè se al risultato manca anche la prestazione il tutto può essere preoccupante.