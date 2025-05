Sono dodici I calciatori che l’Empoli ha in prestito fino al 30 giugno di quest’anno. Di questi dodici, tre elementi sono in prestito secco e faranno certo rientro alle squadre di proprietà. Tra questi figurano Kouamè della Fiorentina, De Sciglio della Juventus e Sambia della Salernitana. Per gli altri nove l’Empoli vanta la possibilità di andare al diritto di riscatto. Situazione molto complesse e di difficile lettura. Andiamo però a vedere di chi si tratta.

SEBASTIANO ESPOSITO – E’ stato il primo innesto ufficiale della passata stagione. L’attaccante è di proprietà dell’Inter ma l’Empoli con cinque milioni lo potrebbe far suo. Esposito non farà parte dell’Empoli 25/26 in serie B, se però Monteboro avesse la certezza di un compratore, potrebbe fare un investimento per poi andare sopra a guadagnarci. In caso contrario, essendo alta la cifra, Esposito potrebbe tornare serenamente all’Inter.

MATTIA VITI – In questo caso il discorso rischia di essere ancora più complicato. L’Empoli per poterlo far suo dal Nizza dovrebbe versare ai francesi una cifra di sei milioni di euro. Impossibile che l’operazione vada in porto in questi termini. Viti può aver mercato in serie A ed all’estero. La sensazione quasi certa è che le strade si separeranno senza muover foglia.

LORENZO COLOMBO – Anche in questo caso parliamo di un elemento che molto molto difficilmente vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. L’Empoli ha un diritto di riscatto fissato a sette milioni, il Milan però vanta il controriscatto mettendo 1,5 milioni in più. Molto dipenderà dal dialogo con il Milan per capire se l’Empoli potrà avere una sorta di “valorizzazione”. Non sarebbe però da escludere un rientro silente a Milano.

YOUSSEF MALEH – Il marocchino potrebbe diventare azzurro a titolo definitivo con una cifra vicina ai quattro milioni di euro. Cifra indubbiamente importante, resta difficile pensare – in un anno di ricostruzione – ad un investimento cosi importante. Maleh ad Empoli però sta bene e potrebbe non aver problemi per la categoria. Non sarebbe da escludere che Empoli e Lecce, magari anche in un secondo momento rispetto alle scadenza programmate, possano riaprire il discorso.

DEVIS VASQUEZ – La cifra per riscattare il portiere colombiano dal Milan è di poco inferiore al milione di euro. Per cifre il discorso si potrebbe fare. Da capire se l’Empoli vorrà puntare su Seghetti a prescindere, ed in questo caso non crediamo (almeno se non per poter poi fare una plusvalenza) ci sia riscatto. In caso contrario sarà da capire se Vasquez, anche se non crediamo in A possa avere grandi chanche, accetti la serie B.

OLA SOLBAKKEN – Una delle più grandi delusioni della stagione. L’Empoli non riscatterà sicuramente il norvegese, anche perché la cifra è di 3,5 milioni.

SZYMON ZURKOWSKI – La cifra per riscattarlo dallo Spezia si dovrebbe aggirare sui 3,5 milioni. Il riscatto a queste condizioni, vista anche la situazione del polacco, non crediamo mai possa avvenire. Detto ciò non escludiamo a priori che si possa aprire l’ennesima porta con una nuova e diversa soluzione.

PIETRO PELLEGRI – Sono 4,5 i milioni fissati per il riscatto dell’attaccante del Torino. Vista anche la situazione fisica ci sentiamo di dire che non ci saranno valutazioni

SABA SAZONOV – Discorso sempre da fare con il Toro e cifra per il riscatto sui 3,5 milioni. Oggetto misterioso visto che non lo si è praticamente mai visto per infortunio. Crediamo che anche in questo caso ci sarà un ritorno al mittente.

Ricordiamo in chiusura, anche se non si tratta di prestiti, che l’Empoli ha i seguenti calciatori in scadenza di contratto e quindi liberi di andare a zero: Ismajli, Gyasi, Henderson, Haas, Ebuehi, Kovalenko e Silvestri.