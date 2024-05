La serata di ieri, conclusasi nella maniera migliore possibile, ha sancito la fine della stagione sportiva. Finita la sbornia dei festeggiamenti, per tutto il gruppo di lavoro azzurro, è scattato il classico “rompete le righe”. Giocatori quindi da oggi in vacanza fino alla ripresa dei lavori che, immaginiamo, potrà essere intorno all’ 8/10 Luglio. Ovviamente rivedremo chi in quel momento sarà sotto contratto con l’Empoli, sono infatti diversi i giocatori che – fino ad eventuali variazioni – per fine prestito lasceranno Monteboro. Chi dovremmo quasi con certezza rivedere è mister Davide Nicola. Con la salvezza è scattata immediatamente la clausola per il rinnovo contrattuale, che adesso avrà scadenza 30 giugno 2025. Da dire che, ed anche qui salvo variazioni in corso, restano ancora tre gli allenatori sotto contratto; Zanetti lo era di default, ma anche per Andreazzoli è scattata la medesima clausola di Nicola, con quindi un contratto prolungato.

Adesso meritate vacanze per tutti, avendo mandato in visibilio tutto il popolo azzurro. Una festa salvezza davvero importante, come da tempo non si vedeva, anche perchè quando trovatoci a giocarci tutto all’ultima, era sempre andata male tranne che nel lontano 1987. Nei prossimi giorni, o settimane, capiremo meglio anche se ci saranno delle variazioni all’interno della dirigenza azzurra, con gli occhi principalmente puntati su Pietro Accardi. Avremo modo di tornare più volte sull’argomento in futuro. Quella che si è chiusa è sicuramene stata una stagione complicata e complessa, basti pensare ai tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina. Una stagione iniziata con, forse, un pizzico di superficialità, pensando di aver trovato un assetto giusto per il facile mantenimento della categoria. Ma la storia ci ha raccontato di come il mercato estivo sia stato sbagliato in larga parte. Anche la scelta di tornare su Andreazzoli, dopo quattro giornate, non ha dato i frutti sperati se non nel primissimo breve periodo. Il correttivo giusto è arrivato con la scelta di Davide Nicola, maestro in questo genere di imprese. Il mercato di gennaio ha dato qualcosa in più in termini di equilibrio, andando a trovare anche più spesso quel gol che era davvero tallone d’Achille. I valori della squadra però non sono sembrati essersi alzati in maniera esponenziale. E’ cambiato l’approccio, il carattere, quegli elementi che – nonostante tutto – ci hanno tenuto in vita fino al 93′ di ieri, momento in cui Niang ha spedito in porta la palla salvezza.

Adesso la storia è fatta. L’Empoli FC si presenterà per la quarta volta consecutiva ai nastri di partenza di un’altra difficile stagione di serie A. Ma per tutto questo, c’è tempo…..