Uno dei giocatori che in qualche modo ha cambiato gli equilibri della squadra è stato Alberto Cerri. Arrivato a gennaio, a sorpresa, dal Como, è stato un elemento su cui Davide Nicola ha investito fin dall’inizio, con cinque maglie da titolare consecutivamente. Tutte gare in cui l’Empoli aveva fatto bene, non perdendo mai. La curiosità si verificò proprio in occasione della gara con il Cagliari, quando partendo dalla panchina, la squadra trovò la prima sconfitta sotto la gestione di Nicola. Il finale di stagione, non ha poi detto bene al giocatore classe 1996, finendo il suo campionato da infortunato.

Per lui un solo gol, ma di quelli pesantissimi, visto che è valso il successo con il Napoli. Adesso si dovrà capire quale futuro si vorrà decidere a Monteboro per lui. L’obbligo di riscatto non è scattato in virtù delle presenze non raggiunte dal contratto. L’Empoli ha però la possibilità, volendo, di esercitare il diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui tre milioni di euro. La cifra non è delle più basse, e ad oggi resta difficile pensare ad un investimento di tale proporzione, molto dipenderà anche dal parere del tecnico.