Contratto di sei mesi con la sola salvezza a poter essere vincolo per il rinnovo del contratto. Da ieri sera alle 22:40, il contratto di Davide Nicola si è automaticamente prolungato fino al giugno del 2025. Come già detto stamani, fino ad eventuali variazioni, l’Empoli in questo momento ha tre allenatori contrattualizzati fino a tale data. Tornano a Nicola c’è da dire che soltanto nelle prossime settimane si capirà però, in maniera effettiva, se la volontà sarà quella di voler continuare in azzurro o lasciare con questo grande risultato.

Le ultime due grandi imprese di Nicola, quella di Crotone e quella di Salerno, hanno raccontato che Nicola non ha portato a termine le successive stagioni. In rossoblù si è dimesso lui a dicembre con il Crotone tra l’altro quindicesimo, mentre il secondo anno a Salerno “subisce” due esoneri. Da una parte ci potrebbe essere quindi la grande sfida di realizzare quello che non è riuscito in queste due piazze, dall’altra ci potrebbe però essere la voglia di lasciare con un grande risultato difficile da replicare. Al momento non ci sono voci ufficiali, da capire ci sarà anche la situazione legata al ds.

Nicola sa che Empoli c’è, ed Empoli vorrebbe ripartire da questo allenatore che ha saputo smuovere (indubbiamente il clima di incertezza in questo ha aiutato) la gente verso un attaccamento visto davvero di rado nelle ultime stagioni. Pochi giorni ed il dubbio, se cosi lo possiamo chiamare, sarà sciolto.