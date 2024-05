Ci fa piacere mostrarvi le immagini di ieri sera al termine di Verona-Inter in cui si vede la gioia dell’ex azzurro Kristjan Asllani, cresciuto nell’Empoli e che evidentemente porta sempre Empoli nel cuore, quando ha saputo del gol vittoria di Niang contro la Roma che ha permesso all’Empoli la matematica salvezza. Come possiamo vedere l’abbraccio è con un altro ex azzurro Mario Cecchi, ora nello staff di Simone Inzaghi.