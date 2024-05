Crescenzo Cecere, agente dell’attaccante azzurro Mbaye Niang protagonista ieri sera del gol salvezza con la Roma, ha rilasciato alcune battute a Tuttomercatoweb.

“È stato straordinario, ha voluto fortemente l’Italia, l’Empoli. Il ragazzo si è messo subito a disposizione dell’allenatore. Il suo approdo in Italia è stato complicato, quindi grande merito al direttore Accardi che lo ha voluto in maniera molto determinata. Sono contento che Mbaye abbia regalato con il suo gol la salvezza all’Empoli e gioia e sorriso ai tifosi. Merito anche al tecnico Nicola che ha convinto e accolto il ragazzo in maniera strepitosa e lo ha saputo valorizzare al meglio. Quello di ieri è stato un momento di grande gioia.

E il futuro sarà ancora ad Empoli?

“È presto per parlarne. Oggi pensa a godersi la festa e la salvezza dell’Empoli”.