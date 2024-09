L’avvio di stagione dell’Empoli è davvero sorprendente con i 5 punti conquistati in tre partite che permettono alla squadra azzurra di arrivare imbattuta alla sosta per le Nazionali. Alla ripresa, ricordiamolo, al Castellani arriverà la capolista Juventus.

Tra le tante note positive sarebbero diversi i giocatori da elogiare ma vogliamo scegliere il protagonista assoluto delle ultime due partite in cui ha segnato due reti e fornito sempre ottime prestazioni, Emmanuel Gyasi.

Arrivato a Empoli nell’estate del 2023 dopo molti anni a Spezia, si è guadagnato subito la fiducia di tutti e tre gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra nella passata stagione elogiando spesso la sua professionalità e correttezza in campo. Durante l’anno non sono mancate alcune critiche da parte dei tifosi per i troppi errori sotto porta ma il giocatore si è sempre contraddistinto per il grande spirito di sacrificio dimostrato in campo rivelandosi anche un vero e proprio jolly impiegabile in più ruoli(esterno di centrocampo, seconda punta, terzino). Anche in questi primi mesi con Mister D’Aversa è stato un titolare fisso della squadra e come detto nelle gare di Roma e Bologna si è tolto anche la soddisfazione di segnare due gol importantissimi. Quello che colpisce è che sia nella gara dell’Olimpico che in quella del Dall’Ara lo sviluppo dell’azione è stato uguale, ovvero una ripartenza di Fazzini, a cercare il cross di Pezzella verso l’area di rigore e l’incursione di Gyasi a spingere la palla in rete. Particolare l’ultima, quella con il Bologna, con il giocatore che ha segnato colpendo il pallone di petto.

Un’inizio di stagione da protagonista per Emmanuel, simbolo di una squadra conscia dei propri limiti ma con un’umiltà e un cuore grande grande.