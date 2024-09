Ecco i giocatori dell’Empoli che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali:

Saba Goglichidze è stato convocato dalla nazionale georgiana per le sfide di Uefa Nations League contro Repubblica Ceca (sabato 7 settembre alle ore 18.00 al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi) e Albania (martedì 10 settembre alle ore 20.45 allo stadio Air Albania di Tirana).

Saba Sazonov è stato convocato dalla Georgia Under 21 per le sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di Slovacchia 2025 contro Moldavia (giovedì 5 settembre alle ore 18.00 alla Batumi Arena di Batumi) e Olanda (domenica 9 settembre alle ore 20.00 al Seacon Stadion – De Koel di Venlo).

Jacopo Fazzini è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 21 per le sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di Slovacchia 2025 contro San Marino (giovedì 5 settembre alle ore 16.45 allo stadio Domenico Francioni di Latina) e Norvegia (martedì 10 settembre alle ore 18.30 all’SR Bank Arena di Stavanger).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le sfide di UEFA Nations League contro Ucraina (sabato 7 settembre alle 20.45 allo stadio Stadio Epet Arena di Praga), e Georgia (martedì 10 settembre alle ore 20.45 allo stadio Air Albania di Tirana).

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per le due amichevoli internazionali della squadra contro Messico (mercoledì 7 settembre alle ore 18.00 locali Rose Bowl Stadium di Pasadena) e Stati Uniti (martedì 10 settembre alle ore 19.00 locali al TQL Stadium di Cincinnati).

Lorenzo Tosto è stato convocato dalla Nazionale Under 19 italiana per un torneo amichevole internazionale in Croazia, dove gli azzurrini sfideranno Inghilterra (mercoledì 4 settembre alle ore 17 al Nedelišće Stadium di Čakovec), Germania (sabato 7 settembre alle ore 15.00 al Podravina Stadium di Ludbreg) e infine i padroni di casa della Croazia (martedì 10 alle ore 11.00 di nuovo al Nedelišće Stadium di Čakovec).