Si è giocata la 3a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria nei minuti finali del Torino a Venezia grazie alla prima rete del neo arrivato Coco. Per il Torino di Vanoli grande partenza con 7 punti in tre giornate. L’Inter spadroneggia con l’Atalanta rifilandole un netto 4-0. Nelle gare del sabato ottimo pareggio dell’Empoli al Dall’Ara contro il Bologna mentre successo importantissimo del Lecce nello scontro diretto con il Cagliari. Pari ricco di gol tra Lazio e Milan mentre incredibile la partita al Maradona con il Parma che è in vantaggio fino al 92′ con un uomo in meno per l’espulsione del portiere Suzuki e avendo effettuato tutte le sostituzioni in porta va il difensore Delprato, viene prima raggiunto da Lukaku e poi Anguissa al 96′ firma il gol vittoria della squadra di Conte. La Fiorentina riesce a rimontare il doppio vantaggio del Monza con un gol del definitivo 2-2 del nuovo arrivato Gosens al 96′. Colpaccio del Verona a Genova mentre in serata termina senza reti il big match tra Juve e Roma mentre prosegue il grande momento dell’Udinese che batte di misura anche il Como e si porta al primo posto in classifica in compagnia di Inter, Juve e Torino. In pieno recupero Cutrone ha fallito il rigore del possibile pari del Como.

Adesso la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

VENEZIA-TORINO 0-1

INTER-ATALANTA 4-0

BOLOGNA-EMPOLI 1-1

LECCE-CAGLIARI 1-0

LAZIO-MILAN 2-2

NAPOLI-PARMA 2-1

FIORENTINA-MONZA 2-2

GENOA-VERONA 0-2

JUVENTUS-ROMA 0-0

UDINESE-COMO 1-0

Inter 7 punti

Torino 7

Juventus 7

Udinese 7

Napoli 6

Hellas Verona 6

Empoli 5

Genoa 4

Parma 4

Lazio 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Bologna 2

Cagliari 2

Milan 2

Monza 2

Roma 2

Como 1

Venezia 1