Dopo il successo nel derby, per gli azzurri c’è un altro confronto molto complicato sulla carta. Al Castellani arriva l’Atalanta di Gasperini con il chiaro intento di proseguire la sua corsa verso una posizione di prestigio. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non ci si discosta dal modulo che ormai ha sdoganato Andreazzoli, ovvero il 4-3-2-1. Davanti non dovrebbe cambiare niente visto che Baldanzi non sarà a disposizione per la solita botta al piede e si preferisce gestirlo. Caputo sarà ovviamente il terminale offensivo davanti a Cambiaghi e Cancellieri. Assente anche Destro per una noia muscolare. Un paio di dubbi in mezzo dove Ranocchia insidia Grassi per il ruolo di regista, ma attenzione a Fazzini che potrebbe far rifiatare Maleh. In difesa da capire se Ismajli potrà partire dall’inizio, e poi “duello” Ebuehi-Bereszynski per il terzino destro. Recuperano Kovalenko e Shpendi che partiranno dalla panchina.

Gli indisponibili sono: Pezzella, Baldanzi, Destro.

Mister Andreazzoli evidenzia che la gara di domani sarà ancora più difficile ma c’è voglia di dare continuità ed alzare l’asticella.

L’Atalanta torna in campo dopo il 2-2 in casa dello Sturm Graz, Gasperini va verso il 3-4-1-2 con Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere (ballottaggio con Lookman) e Scamacca. Da capire se verrà riconfermato Muriel dal primo minuto, in mediana spazio alla coppia De Roon-Ederson. Holm potrebbe far rifiatare Ruggeri, con Hateboer a destra mentre Scalvini, Djimsiti e Kolasinac andranno a completare il reparto difensivo davanti a Musso; in porta però c’è sempre un punto interrogativo. Confermate le assenze del lungodegente El Bilal Tourè e di Palomino. Non convocato Zappacosta per influenza.

Il tecnico Gasperini non effettuerà quest’oggi conferenza stampa.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.

3-4-1-2: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Holm; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.