L A Z I O 2 E M P O L I 2

11′ Fernandes (L); 48′ 1T Gonzalez (L); 49′ Nabian; 58′ Corona (E)

Lazio ed Empoli pareggiano 2-2 la gara valida come ottava giornata del campionato Primavera 1. Un avvio difficile per i nostri che vanno sotto sulla pressione laziale dopo poco più di dieci minuti. Ancora un pò di sofferenza nella parte iniziale della gara, poi però dalla metà del primo tempo l’Empoli cresce e prende in mano la gara. Al 37′ la Lazio resta in dieci e cresce ulteriormente la pressione dei nostri che però, nel recupero della prima frazione prendono un’imbucata in contropiede e vanno sotto di due. La ripresa è davvero rabbiosa ed in meno di un quarto d’ora, grazie ai due attaccanti, si trova il pari. Purtroppo l’Empoli non trova il terzo gol nel momento di maggiore veemenza, con il passare dei minuti i giri del motore scendono e la Lazio ne approfitta per gestire. Negli ultimi minuti l’Empoli torna a crederci ma non c’è mai precisione nelle palle portate avanti. Il risultato di per se è sicuramente soddisfacente ma la gara si era messa come meglio non poteva. Vincendo gli azzurri avrebbero potuto scavalcare proprio i capitolini ed andare terzi da soli, invece restiamo quarti al pari di Juve e Sassuolo

LAZIO: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (76′ Cappelli); Gonzalez (53′ Sulejmani), D’Agostini (39′ Nazzaro), Sanà Fernandes (76′ Yordanov).

A Disp: Renzetti, Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro.

Allenatore: Stefano Sanderra.

EMPOLI: Stubljar; Indragoli, Mannelli (78′ Majdandzic), Stassin (46′ Falcunsan); Barsi, Bacci, Vallarelli, Kaczmarski (46′ Ansah), Barsotti (87′ Benyahia); Nabian, Corona (71′ Bocci).

A Disp: Seghetti, Gaj, Majdandzic, Bocci, Falcusan, Ansah, De Ferdinando, Benyahia, Bacciardi, Fini, Dragoner

Allenatore: Alessandro Birindelli

ARBITRO: Sig. Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Vitale/Romaniello

AMMONITI: 20′ Di Tommaso (L); 34′ Bordon (L); 40′ Stassin (E)

ESPULSI: 37′ Bordon (L)

LIVE MATCH

1° Tempo

1′ – Ci prova subito Nabian con palla che esce sopra la traversa.

2′ – Risponde subito la Lazio che prende in infilata la nostra difesa, D’Agostini va al tiro con Stubljar che chiude, poi a botta sicura arriva Napolitano che tira alto a porta vuota.

6′- D’Agostini entra in area e tenta il tiro, smorza Mannelli ed il nostro portiere può abbrancare la sfera.

11′ – Lazio in vantaggio. Fernandes riceve a sinistra, entra in area facendo fuori due dei nostri, poi mira il secondo palo e buca Stubljar.

13′ – Fernandes crossa da sinistra, arriva puntuale il colpo di testa di Gonzalez ma Stubljar blocca con sicurezza.

14′ – Empoli pericoloso con Barsotti che riceve al limite, mira il sette alla sinistra del portiere, la sfera purtroppo esce di un nulla.

16′ – Crescono gli azzurri, adesso è Kaczmarski a provare la conclusione che purtroppo non trova la porta. Il tiro scoccato dal vertice destro dell’area di rigore laziale

20′ – Ammonito il laziale Di Tommaso che commette fallo su Barsotti.

21′ – Tiro cross di Corona da sinistra, esce male il portiere di casa, la palla arriva a Stassin che prova un debole tiro che Magro blocca.

25′ – Nabian prova a sfondare in area laziale ma ne vanno tre addosso a lui e l’azione sfuma.

29′ – Vallarelli la mette dentro per la testa di Nabian, il tocco però è debole e Magro non ha problemi.

31′ – Barsotti tenta il tiro dal limite e trova un mani laziale. Punizione azzurra sulla lunetta dell’area di rigore.

32′ – Corona calcia la punizione, un tiro rasoterra che fa la barba al palo alla sinistra del portiere. Azzurri che adesso meriterebbero il pari.

34′ – Ammonito per la Lazio Bordon che protesta per un fallo fischiato a nostro favore.

37′ – Ancora un giallo a Bordon, che stende Vallarelli, ed è rosso. Lazio in dieci.

40′ – Giallo adesso per il nostro Stassin che commette fallo su Gonzalez.

42′ – Attaccano gli azzurrini, azione insistita dentro l’area avversaria poi Mannelli sbaglia tutto.

44′ – Sinistro di Nabian dal limite, la palla è smorzata e Magro la fa sua senza ansie.

48′ – Raddoppio della Lazio. Incredibile, la Lazio in totale difficoltà parte in contropiede con Fernandes a sinistra, palla messa in mezzo per l’accorrente Gonzalez che deve solo spingerla dentro. Male la nostra difesa.

49′ – Ci prova Barsotti dal limite, il 99 azzurro però scivola nel momento del tiro e Magro non ha difficoltà a parare.

49′ – Dopo quattro minuti di recupero (tre più uno aggiuntivo) termina il primo tempo con la Lazio avanti di due gol. Dal 25′ l’Empoli era in totale padronanza della gara ed il pareggio sembrava dietro l’angolo. Invece nel recupero è arrivato, in contropiede, il raddoppio laziale.

2° Tempo

49′- GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL Nabian!!!! Perfetto passaggio di Corona per Nabian che sfonda centralmente portando a spasso tre uomini, il rasoterra e la rete che riapre il match.

51′ – Ansah pesca Barsi che in posizione defilata cerca il tiro, Magro devia sull’esterno della rete. Sarà angolo per noi.

56′ – Nabian pesca meravigliosamente Barsi che però viene murato (commettendo anche fallo) dal portiere laziale.

58′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Corona!!!! Cross di Ansah da destra, salta il numero 9 azzurro che la mette all’angolino alla sinistra di Magro. Siamo pari.

62′ – Fallo di Ansah su Ruggeri e punizione biancoceleste ai 20metri in posizione centrale. Calcia Di Tommaso, Mannelli libera di testa.

68′ – Si accendono gli animi tra le due panchina per un contatto tra Nabian (che ha subito fallo) e Napolitano.

74′ – Prova Ansah con un’iniziativa personale, il suo tiro è murato dalla retroguardia laziale.

78′ – Buon cross di Ansah da destra per Bocci che però non riesca a colpire di testa.

81′ – Tiro cross di Barsi da destra: la palla esce sul secondo palo.

85′ – Cinque minuti più recupero per cercare quel sorpasso che sarebbe meritato. I giri del motore azzurro però sembrano essere scesi da qualche minuto.

87′ – Sale la Lazio che trova un angolo. Calcia Yordanov, la toglie Bacci.

90′ – Si giocherà ancora per quattro minuti.

90′ – Nabian conquista un angolo, battuto corto, poi Bacci la mette in mette dentro ma la difesa biancoceleste riesce a liberare.

92′ – Attacca l’Empoli con Bocci che entra in area, la mette, deviazione e Magro si ritrova la palla tra le mani.

94′ – Game Over a Formello, finisce 2-2. A rileggere il match un’occasione persa dai nostri che avrebbero potuto completare la rimonta. Resta però un buon punto in trasferta contro una delle migliori di questo avvio di stagione.