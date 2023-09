A Bologna per cercare continuità dopo il primo successo della stagione. Andreazzoli è alla sua terza gara in questa stagione, tre gare che arrivano in poco più di una settimana dal suo arrivo, un tempo davvero stringente ma nel quale sono già arrivate buone cose. Di fronte un Bologna che arriva da tre pareggi per 0-0 consecutivi. Vediamo le ultime:

In casa azzurra non si cambia modulo, avanti con il 4-3-1-2. Davanti potrebbe esserci un turno over totale, visto il rientro di Caputo potrebbe essere auspicale vedere Ciccio al fianco di Cambiaghi. Non dovrebbe essere in discussione Baldanzi. In difesa scelte obbligate sugli esterni con Ebuehi e Cacace, ma anche per i centrali non ci sono ballottaggi. Da dire però che Ismajli è convocato. Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo con il ritorno di Marin dal primo minuti ed un Bastoni che potrebbe far rifiatare Maleh. Come detto Caprile è tornato in gruppo ma non sarà tra i convocati per Bologna

Gli indisponibili sono: Maldini, Bereszynski, Pezzella, Caprile

Mister Andreazzoli vuole ovviamente vedere ulteriore crescita, soprattutto nella fase di finalizzazione. Gara che si presenta come difficile.

Diversi dubbi di formazione per Thiago Motto che, come assetto tattico, sceglierà il 4-2-3-1. I ballottaggi più vivi sono tre e vedono in questi: Orsolini-Karlsson, De Silvestri-Corazza e Calafiori-Bonifazi. Per la gara contro l’Empoli, rientri dall’inizio di Freuler, Kristiansen e Ndoye. Sarà Zirkzee ad essere il terminale offensivo dei felsinei. In porta l’unico ex azzurro, Skorupski. Assenti alla gara lo squalificato Saelemaekers, e gli infortunati Lucumi, Soumaoro, Posch.

Thiago Motta parla di gara importante per iniziare a capire le reali possibilità del suo Bologna.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fergusson, Ndoye; Zirkzee.

4-3-1-2: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo