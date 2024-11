Secondo turno casalingo consecutivo per gli azzurri che, domani sera, avranno di fronte il Como di Fabregas. Gara assolutamente da non sottovalutare ma, all’Empoli adesso si chiede di far punti. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si potrebbe andare verso un 3-5-2 più classico in ragione di quelle che saranno le scelte anche in funzione degli indisponibili. Non ci sarà sicuramente Grassi ma ci sono forti dubbi anche per Fazzini che si è fermato in rifinitura per un problema muscolare: verrà valutato meglio domani. A questi si aggiunge l’assenza di Esposito e quindi è ipotizzabile Solbakken in avanti al fianco di Colombo. In mezzo vedremo Gyasi e Pezzella sugli esterni con Henderson, Anjorin e Maleh assieme. De Sciglio andrà a rilevare lo squalificato Goglichidze.

Gli indisponibili sono: Goglichidze, Grassi, Perisan, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Esposito.

Mister D’Aversa elogia il cammino fatto fin qui, avverte che il Como è avversari ostico ma dalla gara di domani si aspetta concretezza.

Il Como dovrebbe andar dentro con un 4-2-3-1. Belotti dovrebbe essere il riferimento d’attacco con il supporto dell’ex Cutrone, Paz e Strefezza. Non arrivano particolari dubbi di formazione con l’altro ex, Verdi, a partire dalla panchina. Per squalifica non sarà del match Braunoder. Gli altri assenti nelle fila lariane sono: Van der Brempt, Sergi Roberto e Perrone.

Il tecnico Fabregas non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo.

4-2-3-1: Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Cutrone; Belotti.