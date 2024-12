Penultima giornata del girone di andata, per gli azzurri ci sarà l’impegno degl Genoa che domani arriva al Castellani. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. Il dubbio principale riguarda l’inserimento dal primo minuto di Jacopo Fazzini, che potrebbe andare al fianco di Esposito, dietro a Colombo. In difesa, al posto di Viti, si potrebbe vedere De Sciglio che rientra dalla squalifica. Dubbio in mezzo al campo, da capire chi andrà nelle posizioni centrali tra Grassi, Anjorin, Henderson e Maleh. Ovviamente, non dovesse partire Fazzini dall’inizio, si liberebbe una casella qualche metro più avanti.

Gli indisponibili sono: Solbakken, Ebuehi, Brancolini, Zurkowski, Sazonov, Viti, Pellegri, Haas.

Mister D’Aversa si dice soddisfatto per quanto fatto fin qui dalla squadra ma non deve esserci appagamento e già da domani servono i punti.

Il Genoa di Vieira si dovrebbe disporre secondo un 4-3-3. Nel tridente, accanto all’ex Pinamonti e Zanoli si dovrebbe riaffacciare Vitinha. Conferma per Leali tra i pali con in difesa un altro ex come Sabelli. Dalla panchina invece dovrebbe iniziare la gara sia del’ex De Winter che di Mario Balotelli. Torna a disposizione anche Ekhator che però non dovrebbe partire dall’inizio. Non sono a disposizione per la gara Ahanor, Malinovskyi, Messias.

Il tecnico Vieira non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

4-3-3: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badalij, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.