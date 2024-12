Sarà il sig. Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Empoli-Genoa, gara in programma domani, sabato 28 dicembre, alle ore 15.00 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Giorgio Peretti di Verona e Vittorio Di Gioia di Nola gli assistenti; Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno Iv ufficiale; Daniele Paterna di Teramo il Var e Marco Guida di Torre Annunziata l’Avar.

Rapuano ha diretto 50 gare in A, 7 in questa stagione. Sono dieci gli incroci con gli azzurri, con quattro successi, un pareggio e cinque sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nel campionato 2021/22, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Nello campionato 2022/23 doppio successo azzurro, quello con il Monza per 1-0 in casa e quello di San Siro sull’Inter, sempre per 1-0; infine, nel torneo scorso, la vittoria per 1-0 a settembre sulla Salernitana e la sconfitta casalinga contro il Cagliari per 1-0. Quattro i precedenti col Genoa, con una vittoria rossoblu, due pareggi e una sconfitta.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – GENOA Sabato 28/12 h.15.00

RAPUANO

PERETTI – DI GIOIA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

PARMA – MONZA Sabato 28/12 h.15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – INTER Sabato 28/12 h.18.00

DOVERI

MONDIN – MORO

IV: GIUA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LAZIO – ATALANTA Sabato 28/12 h.20.45

MASSA

BINDONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

UDINESE – TORINO h.12.30

FOURNEAU

ROSSI C. – DI GIACINTO

IV: PRONTERA

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

NAPOLI – VENEZIA h.15.00

MARCHETTI

RASPOLLINI – PALERMO

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

MARIANI

BERTI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: GUIDA

MILAN – ROMA h. 20.45

FABBRI

COSTANZO – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

COMO – LECCE Lunedì 30/12 h. 18.30

PICCININI

DEL GIOVANE – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 30/12 h. 20.45

AYROLDI

ROSSI L. – CECCON

IV: DIONISI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI BELLO