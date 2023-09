Si apre un nuovo capitolo in casa azzurra con il ritorno di Aurelio Andreazzoli. Arriva l’Inter a chiudere il mini ciclo delle tre partite difficilissime, non il meglio per dare quei segnali di risveglio che servono dopo la pessima figura di Roma. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si ve verso il ritorno del 4-3-1-2. Baldanzi andrà ad agire dietro le punte, tornando al suo ruolo d’origine. Davanti si muoverà con certezza Caputo, accanto a lui potrebbe esserci Shpendi ma Cambiaghi resta più che un’opzione. Una delle novità della nuova gestione potrebbe essere rappresentata da un cambio nel ruolo del play basso, con Ranocchia favorito sulla concorrenza. Fazzini e Maleh (a sinistra però c’è concorrenza con Bastoni e Kovalenko) sulle mezzali. In difesa dovrebbe esserci il rientro di Ebuehi a destra, con la conferma delle altre posizioni.

Gli indisponibili sono: Caprile, Maldini

Mister Andreazzoli è curioso delle risposte della squadra e di confrontarsi con una squadra più forte come l’Inter.

Sarà un 3-5-2 quello che schiererà Inzaghi che recupera Calhanoglu. Sempre a centrocampo, vi sarà l’esordio da titolare di Frattesi: panchina per uno fra Barella e Mkhitaryan, più il primo del secondo. Torneranno dal 1′ anche Acerbi, Darmian e Dimarco: con le conferme di Pavard e De Vrij, dell’undici tipo dovrebbero rimanere fuori Bastoni e Dumfries. A gara in corso potrebbe trovare spazio Klaassen, ancora atteso all’esordio nerazzurro; in attacco si rivedrà Thuram: al fianco del francese, ballottaggio fra Sanchez e Lautaro. Indisponibili Sensi e Cuadrado.

Inzaghi, alla vigilia, parla di partita non semplice ma di un Inter che deve riscattare la prestazione di Coppa.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Caputo.

3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.