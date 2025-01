Inizia il girone di ritorno ed al Castellani arriva il Lecce dell’ex Marco Giampaolo. Scontro diretto salvezza con punti importanti in palio ed una vittoria al Castellani che manca da più di due mesi. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe proseguire con il 3-4-2-1 ed una formazione molto simile a quella vista in campo a Venezia. Partiamo con il dire che Fazzini è tra i convocati e va in panchina, in panchina anche Zurkowski che però non dovrebbe essere impiegato in gara. Pezzella sta bene ed andrà regolarmente in campo. Dubbio Anjorn-Henderson in mezzo al campo, per il resto stesso centrocampo. Cosi come Maleh dovrebbe agire al fianco di Esposito e dietro Colombo

Gli indisponibili sono: Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri.

Mister D’Aversa vuol tornare a vincere in casa ma avverte che il Lecce targato Giampaolo è squadra da prendere con le molle.

Il Lecce dovrebbe mettersi in campo con un 4-3-3. Giampaolo ritorna a registrare la spia dell’emergenza sia per la difesa che per l’attacco. Infatti per il pacchetto arretrato è di nuovo out per infortunio muscolare Gallo (arretra sulla corsia sinistra Dorgu). Mentre a centrocampo si registrano le assenze degli infortunati Berisha e Rafia. L’islandese Helgason è seriamente candidato al ruolo da titolare. Verso l’esordio dal primo minuto l’esterno ex Bologna Karlsson, dopo il debutto nel finale della sfida di domenica scorsa contro il Genoa. Assenti anche Banda e Gaspar.

Il tecnico Giampaolo non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismjli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

4-3-3: Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson.