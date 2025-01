L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, ha parlato questo pomeriggio in conferenza alla vigilia della gara di Empoli.

Come si presenta la squadra? Dorgu sostituirà Gallo?

“La rinuncia a Gallo non ci voleva. Ci troviamo tutte le settimane a fare adattamenti e spostare giocatori: è antipatico ma non possiamo piangerci addosso. Bisogna andare avanti ed essere competitivi. Il sostituto naturale di Gallo è Dorgu. Facendo altro cambieremmo troppo. Meno gente sposto e meglio è. Quella di domani è una gara come tutte, difficile. I miei calciatori devono stare dentro la partita. Mi aspetto qualcosa in più in termini di personalità, capacità di lettura della partita… aspetti che nei 95 minuti spostano la bilancia. Da qui a 20 giorni abbiamo tre partite: un bel tour de force”.

Come vede Bonifazi?

“A lui ho detto che per essere pronto deve fare un percorso. Bonifazi sta facendo un percorso. A che punto è? Non lo sappiamo, nel senso che si allena con continuità da 20 giorni. Sta bene ed è integro. Gli ho fatto fare 10 minuti a Como perchè quello fa parte del percorso. Dovesse esserci bisogno gioca, l’alternativa sarebbe fare adattamenti. Quando ha giocato Pierret difensore è perché Bonifazi non c’era. Dovessimo aver bisogno lui c’è perchè è integro. Lo considero utile per la nostra causa”.

Quanto è difficile crescere nonostante gli infortuni?

“Alle volte dovremmo riempire meglio l’area, però devo dire che alcune volte lo abbiamo fatto contro il Genoa. Forse abbiamo sbagliato scelta o smarcamento. Bisogna lavorare. Per riempire l’area devi giocare, avvicinarti alla porta avversaria con più giocatori possibili… è una prerogativa”.

Come ha trovato Karlsson?

“Ha fatto una settimana in più che gli è servita per conoscerci. È un giocatore a tutti gli effetti che può darci una mano. Titolare? Per me i titolari sono 16. Il titolare è colui che non abbassa il livello della prestazione della squadra. Penso che lui abbia qualità: rapido, forte nell’1vs1, molto offensivo. Ha una caratteristica diverso rispetto a Morente. Gli esterni offensivi sono Dorgu, Morente, Karlsson e Pierotti: non mi interessa chi gioca, tutti devono dare il massimo”.

Marchwinski?

“Fino ad oggi è stato penalizzato, era un terzo per un ruolo. Con Rafia fuori oggi si sta allenando nel ruolo di Helgason. Helgason è molto più pronto. Se dovessi sceglierne uno scelgo Helgason. Con tutto il rispetto per Marchwinski”.

Post Empoli recupererà Berisha?

“Non lo so. Ad oggi si allena in differenziato. Non saprei dire”.

Ramadani?

“Non ha abbassato il livello degli allenamenti. Non è contento perchè non sta giocando, però ha reagito da giocatore maturo. Fa le cose bene. Devo contestualizzare le caratteristiche dei giocatori: non posso giocare con tre mediani”.

