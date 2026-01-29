Vediamo, dopo le venti giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA47.10%52.00%
GOL2628
ASSIST1812
CLEAN SHEET59
TIRI TOTALI227354
GOL SUBITI2817
PRECISONE PASSAGGI79%81%
CALCI D’ANGOLO87128
FUORIGIOCO1941

SINGOLI

GOLShpendi 6Gliozzi 9
ASSISTIlie, Elia 4Magnino, Defrel 3
DRIBBLING RIUSCITIElia 18Massolin 29
TIRI TOTALIShpendi 34Gliozzi 49
OCCASIONI CREATEElia 19Zampano 30
FALLI COMMESSIShpendi 41Tonoli 42
FALLI SUBITIGhion 40Santoro 44
CROSS RISUCIUTIElia 21Zanimacchia 25
PALLONI INTERCETTATILovato 22Tonoli 23
DUELLI VINTIGuarino 110Tonoli 138
DUELLI PERSIShpendi 123Zampano 100
FUORIGIOCOShpendi 6Zampano 15
