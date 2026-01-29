Vediamo, dopo le venti giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|47.10%
|52.00%
|GOL
|26
|28
|ASSIST
|18
|12
|CLEAN SHEET
|5
|9
|TIRI TOTALI
|227
|354
|GOL SUBITI
|28
|17
|PRECISONE PASSAGGI
|79%
|81%
|CALCI D’ANGOLO
|87
|128
|FUORIGIOCO
|19
|41
SINGOLI
|GOL
|Shpendi 6
|Gliozzi 9
|ASSIST
|Ilie, Elia 4
|Magnino, Defrel 3
|DRIBBLING RIUSCITI
|Elia 18
|Massolin 29
|TIRI TOTALI
|Shpendi 34
|Gliozzi 49
|OCCASIONI CREATE
|Elia 19
|Zampano 30
|FALLI COMMESSI
|Shpendi 41
|Tonoli 42
|FALLI SUBITI
|Ghion 40
|Santoro 44
|CROSS RISUCIUTI
|Elia 21
|Zanimacchia 25
|PALLONI INTERCETTATI
|Lovato 22
|Tonoli 23
|DUELLI VINTI
|Guarino 110
|Tonoli 138
|DUELLI PERSI
|Shpendi 123
|Zampano 100
|FUORIGIOCO
|Shpendi 6
|Zampano 15
si può vincere, in scioltezza
Bah, a me il Modena sembra la tipica squadra di B, forte e compatta in ogni reparto. Noi semmai abbiamo più fantasia….