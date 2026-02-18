Vediamo, dopo le venticinque giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:
SQUADRA
|POSSESSO PALLA
|48.00%
|47.72%
|GOL
|46
|30
|ASSIST
|33
|18
|CLEAN SHEET
|10
|6
|TIRI TOTALI
|398
|284
|GOL SUBITI
|22
|34
|PRECISONE PASSAGGI
|77%
|79%
|CALCI D’ANGOLO
|135
|114
|FUORIGIOCO
|49
|24
SINGOLI
|GOL
|Ghedjemis 9
|Shpendi 7
|ASSIST
|Calò 10
|Elia 6
|DRIBBLING RIUSCITI
|Ghedjemis 47
|Elia 21
|TIRI TOTALI
|Ghedjemis 63
|Shpendi 41
|OCCASIONI CREATE
|Calò 74
|Elia 28
|FALLI COMMESSI
|Monterisi 48
|Shpendi 47
|FALLI SUBITI
|Calò 55
|Ghion 47
|CROSS RIUSCITI
|Calò 51
|Elia 25
|PALLONI INTERCETTATI
|Bracaglia 23
|Lovato 25
|DUELLI VINTI
|Calvani 125
|Guarino 126
|DUELLI PERSI
|Kvernadze 161
|Shpendi 141
|FUORIGIOCO
|Raimondo 21
|Nasti 7
Ergo: uccidere Ghedjemis ahahahah 😂
Tirano “leggermente” più di noi….
Solo 114 che vuoi che sia ,noi si ha i Nani …
I nani i nani i nani voi li avete visti, sulle rive del fiume…
Vado controcorrente: Curto renderà dura la vita a Ghedjemis.
Ghieduemmert te ne fa 5
scusate ma Elia ad ogni partita dribbla 21 volte, come fanno ad essere 21 i dribbling riusciti in tutto?
Laribi non e mandarsi il pallone avanti e fare gara a chi ci arriva prima …
ma veramente non conoscete le basi del calcio?
Comunque Elia 25 cross li ha fatti contro la Reggiana !