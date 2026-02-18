Vediamo, dopo le venticinque giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

SQUADRA

POSSESSO PALLA48.00%47.72%
GOL4630
ASSIST3318
CLEAN SHEET106
TIRI TOTALI398284
GOL SUBITI2234
PRECISONE PASSAGGI77%79%
CALCI D’ANGOLO135114
FUORIGIOCO4924

SINGOLI

GOLGhedjemis 9Shpendi 7
ASSISTCalò 10Elia 6
DRIBBLING RIUSCITIGhedjemis 47Elia 21
TIRI TOTALIGhedjemis 63Shpendi 41
OCCASIONI CREATECalò 74Elia 28
FALLI COMMESSIMonterisi 48Shpendi 47
FALLI SUBITICalò 55Ghion 47
CROSS RIUSCITICalò 51Elia 25
PALLONI INTERCETTATIBracaglia 23Lovato 25
DUELLI VINTICalvani 125Guarino 126
DUELLI PERSIKvernadze 161Shpendi 141
FUORIGIOCORaimondo 21Nasti 7
