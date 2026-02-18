Gli azzurri di mister Dionisi sono al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato, quella che si giocherà venerdì sera alle ore 20:30 contro il Frosinone in terra di Ciociaria. Si tratta di una gara indubbiamente difficile e complicata, e la classifica lo certifica: la squadra allenata da Massimiliano Alvini occupa il secondo posto e sta viaggiando con un trend di risultati davvero impressionante, soprattutto tra le mura amiche, dove risulta la miglior squadra del campionato. Questo, però, non significa assolutamente che l’Empoli debba partire come vittima sacrificale. Anzi, spesso e volentieri gli azzurri hanno mostrato le cose migliori proprio contro avversari di livello superiore, squadre che fanno la partita e che inevitabilmente concedono spazi nei quali poter colpire. Per questo motivo il match di venerdì rappresenta anche un test importante per capire se possa esserci una crescita rispetto alle ultime uscite.
È ancora presto per delineare con certezza l’undici iniziale. Il tecnico azzurro utilizzerà le ultime due sedute a porte chiuse, quella di oggi e quella di domani, per sistemare definitivamente i tasselli. Anche perché si apre un dubbio tattico non banale, legato alla disponibilità di Saporiti: partire dal primo minuto con lui nel ruolo di trequartista, tornando quindi al 3-4-1-2, oppure proseguire con il 3-5-2 visto nelle ultime partite, magari inserendo l’ex Lucchese a gara in corso? Contro il Frosinone sarà sicuramente assente Guarino per squalifica, mentre resta da monitorare la condizione di Obaretin, non ottimale ma con la speranza che possa comunque essere regolarmente in campo venerdì sera. Con certezza, invece, Curto sarà tra i titolari. In attacco tutto porta verso la conferma della coppia Shpendi Nasti, anche se sia Popov che Fila restano pienamente in ballottaggio e potrebbero rappresentare una variazione nell’undici iniziale. Ballottaggio anche in cabina di regia, dove Degli Innocenti e Yepes si giocano una maglia. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti: Candela a destra, Elia a sinistra e Magnino con Ignacchiti a comporre la linea delle due mezzali. Tra le possibilità, anche se la riteniamo più remota, ci potrebbe essere Moruzzi a fare il quinto a sinistra con un ritorno di Elia a destra.
Come detto, la squadra si allenerà ancora oggi e poi domani svolgerà la seduta di rifinitura, entrambe rigorosamente a porte chiuse, prima della partenza per una trasferta difficile ma dalla quale potrebbero arrivare soddisfazioni.
….. ancora Nasti? …. ma questo è autolesionismo allo stato puro…. va beh…. per un tempo si gioca senza attacco…. ci prendono a pallate….
Il problema Riccardo è che in attacco si salva solo Sphendi per l’impegno e la corsa ma quanto a qualità Nasti, Sphendi, Fila, Popov abbiamo poco, chi metti fa male. Abbiamo tentato la scommessa Pellegri che se riusciva ti alzava notevolmente il livello, purtroppo è andata male, perchè anche prima dell’ infortunio Pietro non ha mai potuto giocare 90 minuti interi e 7 8 partite in continuità. Sicuramente Nasti convince poco ma anche gli altri tara baralla. L’errore di Fila con la juve Stabia è roba da circo per esempio. Popov e ntra e dopo un minuto prende subito un giallo che poteva costargli caro, ed è la seconda volta che lo fa, quando 2 tecnici lo tengono fuori si capisce che è ancora un ragazzini per sobbarcarsi l’attacco azzurro. Quindi anch io non vorrei Nasti ma non è che hai tanto meglio negli altri.
fai giocare gli altri quanto ha giocato Nasti…. e poi si vede…. mi dirai, a minutaggio quasi uguale Nasti Popov…. ma un conto è partire dall’inizio, un’altro a 10 minuti dalla fine…
L’abilità dell’allenatore è nello scegliere la strategia di gara in base anche e soprattutto a quello che fa di solito Alvini, perchè in fondo le scelte non sono più di 3 da fare di conseguenza.
Degli Innocenti o Yepes, Saporiti dall’inizio o a partita in corso, Nasti o Popov.
Per me con la Reggiana immaginando un baricentro basso di loro e quindi molti cross doveva alternare Popov con Fila, invece ha messo Nasti dall’inizio. Con il Frosinone già Nasti lo vedo meno peggio tatticamente. Fila mi sembra una via di mezzo tra nasti e Popov come caratteristiche. Il fatto è che di 3 non se ne fa 1 come affidabilità.
Il mister comunque ha grande stima di Nasti e di come lo voglia sentire sempre partecipe e lo si intuisce da quante volte lo rammenta nelle interviste…”Marco è un titolare” ha detto nel dopo partita domenica scorsa e nel post Juve Stabia disse che lo avrebbe messo titolare salvo il fatto che non si era allenato nella rifinitura perchè diventato padre e quindi aveva deciso di no.
Questo dimostra quanto ci capisce Dionisi: Nasti é il peggiore come prima punta
venerdi si vince con tripletta di nasti!
Ridare minutaggio e Popov, il migliore come fiuto del gol.
