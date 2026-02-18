I PIU I MENO – L’orgoglio visto in alcune partite esterne – La forma del Frosinone – Il ritorno al gol di Shpendi contro la Reggiana – I numeri offensivi del Frosinone

La trasferta di Frosinone è naturalmente difficilissima, visto che affronteremo una delle squadre più in forma del campionato. I numeri offensivi del Frosinone sono lì a testimoniare il grande lavoro fatto da Alvini su tutto l’impianto di gioco, che mette in risalto le qualità dei singoli in un collettivo che sta rendendo al massimo.

L’Empoli dovrà farsi forza sulle prestazioni delle partite esterne del recente passato, giocate con maggiore tranquillità e convinzione rispetto a quelle casalinghe. Shpendi è tornato al gol e può dargli maggiore fiducia in vista dei prossimi match.