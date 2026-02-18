Clamoroso ribaltone in casa biancoverde. Dopo la sconfitta interna con il Pescara, l’Avellino ha deciso di esonerare Raffaele Biancolino. Sembrava fatta per l’arrivo dell’ex allenatore azzurro Guido Pagliuca e invece la società ha cambiato improvvisamente rotta scegliendo un nome a sorpresa: Davide Ballardini.
Il nuovo tecnico ha già firmato il contratto e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.L’Avellino sarà impegnato domenica nella trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana.
E’ già la seconda o terza volta che Pagliuca sembra già sposo di una squadra e poi si legge che la società cambia rotta e prende un altro. La mia chiave è che lui dia la disponibilità di massima, va a trattare e chiede contratto poliennale che non gli accordano e quindi vanno su un altro.
Mi ricordo che quelli della Reggiana parlavano di voler coinvolgere altra squadra (L’Avellino) nella bagarre salvezza affrontandoli nella partita successiva. Ora il cambio allenatore può cambiare un pò l’inerzia per l’Avellino. A dirla tutta non mi dispiace questo cambio di rotta, perchè da una parte non affronteremo al Castellani l’ex Pagliuca (Ballardini è fuori tanto dai giochi) e comunque dallo scontro Reggiana-Avellino potremmo avere dei vantaggi.
Appena ci parlano una volta o valutano in maniera accurata il suo profilo fanno presto a cambiare improvvisamente rotta.
L’unica società a cascarci è stata l’Empoli 🤦
Poi dopo l’esonero sono riusciti a prendere uno ancora peggio 🤦🤦
Prendiamolo subito noi Biancolino!
Ancora non ce lo siamo levati di ….. ci toccherà riprenderlo in sostituzione di Dionisi…. tanto tra poco salta anche lui…. date le grandi performance….
Nooo, e ora? Meno male sull’aurelia e’ pieno di distributori, tante volte non sapesse come passare il tempo lo special one