Clamoroso ribaltone in casa biancoverde. Dopo la sconfitta interna con il Pescara, l’Avellino ha deciso di esonerare Raffaele Biancolino. Sembrava fatta per l’arrivo dell’ex allenatore azzurro Guido Pagliuca e invece la società ha cambiato improvvisamente rotta scegliendo un nome a sorpresa: Davide Ballardini.

Il nuovo tecnico ha già firmato il contratto e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.L’Avellino sarà impegnato domenica nella trasferta a Reggio Emilia con la Reggiana.