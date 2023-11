Gara numero 9 quella di lunedi allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Empoli. Negli 8 precedenti totali giocati nel Lazio, 4 vittorie azzurre, un pareggio e 3 successi dei giallazzurri.

Parlando delle sole gare giocate in Ciociaria, sette, tre successi per i padroni di casa, un pari e tre affermazioni azzurre. La prima gara a Frosinone fu giocata al Matusa, nella stagione 2008/09, quando gli azzurri si imposero per 1-0 grazie ad una rete a metà ripresa di Lodi. Nuova sfida un anno più tardi, quando l’Empoli guidato da Campilongo perse per 3-1 con Basso, Troianiello e Mazzeo a firmare i gol del Frosinone e Coralli per l’Empoli. Empoli di nuovo vittorioso, sempre al Matusa, il 22 agosto 2010, prima giornata della Serie B 2010/11, quando la formazione guidata da Alfredo Aglietti vinse per 3-2: vantaggio Frosinone con Santoruvo, rimonta Empoli con gol di Fabbrini e Coralli, pari dei padroni di casa con Biso e nel finale il gol decisivo ancora di Coralli.



Arriviamo al settembre del 2015, l’ultima al Matusa, la prima sfida tra Frosinone e Empoli in A, quando, nel posticipo del lunedì sera, i padroni di casa di Stellone batterono 2-0 gli azzurri di Giampaolo grazie alla doppietta di Dionisi. Nell’aprile del 2018 l’ultima successo azzurro, con la squadra di mister Andreazzoli che vinse 4-2 con le reti di Krunic, Di Lorenzo, Caputo e Lollo a render vana la doppietta di Ciano. Nell’ ultima sfida giocata a livello di serie A arriva il primo e fin qui unico pareggio, per 3-3: prima, autogol e gol di Silvestre, inframezzate dal gol del momentaneo 1-1 di Zajc; nella ripresa la doppietta di Ciofani riporta vanti i ciociari prima del gol del definitivo pari di Ucan nel finale. Arriviamo alle ultime due gare che si sono disputate nell’ultimo ciclo vissuto in B dagli azzurri. Nella stagione 2019/20 arrivò una sonora sconfitta per 4-0, in quella che era la prima gara di Roberto Muzzi come allenatore, anche se il romano era squalificato quel giorno. L’ultimo precedente in Ciociaria risale invece alla prima giornata del vittorioso campionato 2020/21: azzurri vincenti 2-0 grazie ai gol di Moreo e La Mantia.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in Ciociaria tra Frosinone e Empoli:

2008/09 Serie B 0-1

2009/10 Serie B 3-1

2010/11 Serie B 2-3

2015/16 Serie A 2-0

2017/18 Serie B 2-4

2018/19 Serie A 3-3

2019/20 Serie B 4-0

2020/21 Serie B 0-2