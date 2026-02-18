Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società rappresentate. In apertura il Presidente Paolo Bedin, nelle comunicazioni, ha redatto un’analisi della sessione invernale di mercato, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, con un saldo positivo di 2,3 milioni con le altre leghe ed un incremento di trasferimenti intra leghe, in particolare la Serie A con la quale i movimenti sono raddoppiati assicurando ricavi per circa 6milioni.

Tematiche di sistema – Il Presidente Bedin ha aggiornato l’Assemblea circa la dialettica in atto sul tema riforme, con l’obiettivo e focus sulla sostenibilità economica.

Riforme interne – Aggiornata l’Assemblea sui lavori delle Commissioni interne stabilità, valorizzazione giovani, infrastrutture, legale, tecnico-sportiva, commerciale e marketing. Illustrate le risultanze e proposte, da condividere nelle prossime settimane, in tema di nuove norme sul contenimento costi, per garantire un minore disequilibrio nel conto economico e assicurare maggiore stabilità. ‘Vanno introdotte norme che invertano il trend e aiutino le società a limitare l’incidenza del costo del lavoro nel conto economico. Va fatto con progressione e condivisione con i club, facendo sintesi delle varie sensibilità ma in maniera decisa ed efficace, il sistema lo reclama’ ha sottolineato Bedin. Avanzata anche un’ipotesi di sistema premiante per gli investimenti sulle infrastrutture.

Nuovo sistema premiante per i giovani – Votata all’unanimità la modifica della norma sui giovani, con modifiche sul minutaggio, fermo dal 2012. La soglia minima dell’impiego degli under 21, che era fissata a 900 minuti, viene raddoppiate e poi più che triplicata nei prossimi due anni. Sempre nella 27/28, la composizione delle liste si allineerà alla norma sul minutaggio, abbassando la soglia da under 23 a under 21. Incrementato, infine, il bonus vivaio, che passa dal 10 fino al 30% e fissate le basi per un bonus sul primo contratto dei giovani. “Le nuove norme in tema di minutaggio daranno un ulteriore impulso all’utilizzo dei giovani nel campionato di Serie B, sostenendo quella mission sportiva che deve sempre più caratterizzare il ruolo tecnico di valorizzazione del talento della cadetteria’ ha sottolineato Bedin.

Area Commerciale e digital – Prosegue lo sviluppo delle partnership in un’ottica di aumento della visibilità sulle piattaforme digitali. Grazie a iniziative speciale come, ad esempio, il boxing day e il progetto di co-marketing con Milano Cortina 2026. Gli account ufficiali di Lega e dei club sono in continua crescita superando i 41 milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok nelle ultime quattro settimane.

