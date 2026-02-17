Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
sicuramente….
lavorare….lavorare…
ma dicono tutti sempre le stesse cose!
sicuramente….sicuramente…
il bicchiere mezzo pieno…
ci vuole piu’ cattiveria……
sì, a nocchini vi prenderei
Benvenuto nella città, nella squadra e nei colori più belli del mondo!
Forza Luca , salviamoci e ricominciamo tutto daccapo 💪
La presentazione più veloce della storia…..
MI piace! Dice Empoli con l’accento giusto.
176 presenze in serie b e 9 gol; speriamo 10 dopo Frosinone…..