E’ stato presentato quest’oggi l’ultimo arrivato dal calciomercato, Luca Magnino. Il servizio è a cura di Simone Galli.

Articolo precedenteInfo biglietti per Frosinone-Empoli
Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

  1. sicuramente….
    lavorare….lavorare…
    ma dicono tutti sempre le stesse cose!
    sicuramente….sicuramente…
    il bicchiere mezzo pieno…
    ci vuole piu’ cattiveria……
    sì, a nocchini vi prenderei

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here