Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Benito Stirpe di Frosinone per Frosinone-Empoli, ventiseiesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.30.
I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di € 16,00 più commissioni di servizio; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di tagliando.
COME ARRIVARE AL BENITO STIRPE DALL’AUTOSTRADA – All’uscita del casello autostradale di Frosinone, svolta a sinistra e prendi Via Dei Monti Lepini/SS156 (700 m); al semaforo, svolta a sinistra e prendi Via Valle Fioretta; procedi da Via Valle Fioretta verso Via Madonna delle Rose (450 m); continua su Via Selva Casarino (120 m); svolta a destra e prendi Via Caravaggio (500 m); svolta a sinistra e prendi Via Michelangelo (750 m); impegnare la rotonda in senso opposto procedendo sul lato sinistro della carreggiata. Alla rotonda successiva, proseguire mantenendo la sinistra su Viale Olimpia (150 m) e accedere infine all’interno del “Palazzetto dello Sport”.
Frosinone Calcio informa che lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti. È inoltre fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio Benito Stirpe’consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com. Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.
Empoli Fc
Noi si và, partenza subito dopo pranzo.