Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Benito Stirpe di Frosinone per Frosinone-Empoli, ventiseiesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.30.

I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di € 16,00 più commissioni di servizio; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di tagliando.

COME ARRIVARE AL BENITO STIRPE DALL’AUTOSTRADA – All’uscita del casello autostradale di Frosinone, svolta a sinistra e prendi Via Dei Monti Lepini/SS156 (700 m); al semaforo, svolta a sinistra e prendi Via Valle Fioretta; procedi da Via Valle Fioretta verso Via Madonna delle Rose (450 m); continua su Via Selva Casarino (120 m); svolta a destra e prendi Via Caravaggio (500 m); svolta a sinistra e prendi Via Michelangelo (750 m); impegnare la rotonda in senso opposto procedendo sul lato sinistro della carreggiata. Alla rotonda successiva, proseguire mantenendo la sinistra su Viale Olimpia (150 m) e accedere infine all’interno del “Palazzetto dello Sport”.

Frosinone Calcio informa che lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti. È inoltre fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio Benito Stirpe’consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com. Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

