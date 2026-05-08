Campionato Primavera 2

30a giornata    (Ultima Giornata)

 

Ascoli – EMPOLI

Sabato 9 maggio – ore 11.30

A Ascoli Piceno – Centro Sportivo Picchio Village

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Bari Sabato 9 maggio 14.30
Crotone Catanzaro Sabato 9 maggio 15.00
Monopoli Cosenza Sabato 9 maggio 15.00
Palermo Perugia Sabato 9 maggio 15.00
Pisa Spezia Sabato 9 maggio 15.00
Salernitana Avellino Sabato 9 maggio 15.00
Ternana Pescara Sabato 9 maggio 15.00

UNDER 16 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Andata

EMPOLI – Juventus

Domenica 10 maggio – ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno     (Andata 2 – 4)

EMPOLI – Cagliari

Domenica 10 maggio – ore 11.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

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Fabrizio Fioravanti

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