Campionato Primavera 2
30a giornata (Ultima Giornata)
Ascoli – EMPOLI
Sabato 9 maggio – ore 11.30
A Ascoli Piceno – Centro Sportivo Picchio Village
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Benevento
|–
|Bari
|Sabato 9 maggio
|14.30
|Crotone
|–
|Catanzaro
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Monopoli
|–
|Cosenza
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Palermo
|–
|Perugia
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Pisa
|–
|Spezia
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Salernitana
|–
|Avellino
|Sabato 9 maggio
|15.00
|Ternana
|–
|Pescara
|Sabato 9 maggio
|15.00
–
UNDER 16 Serie A e B
QUARTI DI FINALE – Gara di Andata
EMPOLI – Juventus
Domenica 10 maggio – ore 13.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno (Andata 2 – 4)
EMPOLI – Cagliari
Domenica 10 maggio – ore 11.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio