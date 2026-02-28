I PRECEDENTI: NEL 50% DEI CASI VINCONO GLI AZZURRI – Venti i precedenti in Toscana fra le due squadre: 10 successi azzurri (ultimo 5-3 nella serie B 2017/18), 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2013/14) e 3 vittorie bianconere (ultima 2-1 in coppa Italia 2016/17, dopo i tempi supplementari).

I GOL DELLA PANCHINA AZZURRA – Empoli record nella B 2025/26 per reti firmate da subentranti: 11 finora per i toscani.

EMPOLI SENZA SUCCESSI IN CASA DA NOVEMBRE – Flessione in casa Empoli. In casa la vittoria manca dal 5-0 sul Bari del 29 novembre scorso (poi 3 pareggi e 3 sconfitte al “Castellani”).

I MOMENTI GOL BIANCONERI – 20 gol su 34 totali segnati dal Cesena a cavallo della pausa, in specifico 11 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, 9 dal 46’ al 60’.

LA CRISI DI RISULTATI CESENATE – Una sola vittoria romagnola nelle ultime 6 giornate, con 5 sconfitte subite. L’unico sorriso recente dei bianconeri risale al 2-0 casalingo sul Pescara, 6 febbraio scorso.

LE SFIDE TECNICHE: PARITÀ TRA DIONISI E MIGNANI – Tre sfide tecniche ed è parità fra Alessio Dionisi e Michele Mignani: 1 vittoria per parte ed 1 pareggio, il bilancio.

DIONISI, CACCIA AL 200° RISULTATO POSITIVO DA TECNICO – Alessio Dionisi a 199 risultati utili in carriera tecnica con sole squadre professionistiche: 109 le vittorie, 90 i pareggi. Il primo datato 29 luglio 2018, Carrarese-Imolese 0-1 in Coppa Italia Frecciarossa, contro Silvio Baldini, indimenticato coach azzurro.

QUANTI EX NELLA SFIDA TRA CESENA E EMPOLI – Simone Bastoni, Michele Castagnetti Alberto Cerri e Marco Olivieri da una parte; Antonio Candela, Joseph Ceesay, Marco Curto, Andrea Fulignati e Stiven Shpendi dall’altra: questi gli ex della sfida tra Cesena e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Bastoni ha giocato a Empoli nella stagione 2023/24, collezionando 16 presenze ed 1 rete; 40 presenze e 1 gol per Michele Castagnetti nel campionato 2017/18. Cerri ha vestito la maglia azzurra da gennaio a giugno 2024, collezionando 12 presenze e 1 gol mentre Marco Olivieri conta 30 presenze e 6 gol nel torneo 2020/21. Venendo agli ex Cesena, Candela ha collezionato con i romagnoli 28 presenze, con 4 reti, nella stagione 2021/22, Ceesay ha giocato in bianconero 32 partite la scorsa stagione, mentre Curto ha vestito la maglia dei romagnoli da luglio 2024 a gennaio 2025 con 15 presenze e 2 gol. Fulignati ha giocato a Cesena nel campionato 2017/18, 33 presenze per lui, mentre Shpendi conta 33 presenze e 13 gol nella stagione 2022/23.

DIRIGE PEZZUTO, ALLA TERZA STAGIONALE CON L’EMPOLI – Ivano Pezzuto di Lecce dirigerà la gara del “Castellani”. Per lui finora in B 167 presenze con 83 vittorie interne, 53 pareggi e 31 successi esterni, 57 rigori assegnati e 38 espulsioni decretate. In stagione cadetta 2025/26 vanta 11 gettoni, 7 vittorie interne, 3 pareggi ed 1 successo esterno, 1 rigore e 2 espulsioni. Con i toscani 2 vittorie, 6 pareggi (comprese le due sfide degli azzurri dirette in questa stagione) ed 1 sconfitta in 9 incroci, con i romagnoli 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in 8 match diretti.

